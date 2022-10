82,07 Euro Dividende: Diese High-Yield-Aktie hat sie mir beschert!

Es ist doch einigermaßen außergewöhnlich, 82,07 Euro Dividende zu erhalten, der Betrag ist auf vierteljährlicher Basis gewiss nicht wenig. Selbst die Erkenntnis, dass sie mir eine High-Yield-Aktie gezahlt hat, relativiert das nicht.

Welche das ist und ob sie jetzt ein Kauf ist? Das wollen wir heute etwas näher betrachten. Fangen wir erst mal mit dem Namen an.

Die High-Yield-Aktie, die mir 82,07 Euro Dividende bescherte!

Um es kurz zu machen: Die High-Yield-Aktie, die mir die 82,07 Euro Dividende ausgezahlt hat, ist Medical Properties (WKN: A0ETK5). Übrigens: Der Betrag ist netto und nach der Kapitalertragssteuer. Das macht es noch ein bisschen imposanter. Aber letztlich ist es das, was relevant ist. Derzeit besitze ich 375 Anteilsscheine an dem US-amerikanischen Real Estate Investment Trust. Währungseffekte und eben die Steuer führten zu diesem Nettobetrag.

Was sollten Foolishe Investoren jetzt zu Medical Properties wissen? Im Moment gibt es jedenfalls bei 0,29 US-Dollar Quartalsdividende und einem Aktienkurs von 10,86 US-Dollar rund 10,7 % Dividendenrendite. Das dürfte für viele Investoren bereits ein Warnindikator sein: Hier stimmt irgendwas nicht.

Zwar ist das operative Fundament noch intakt. Schließlich wies das Management zuletzt 0,46 US-Dollar als Funds from Operations je Aktie aus. Der Markt preist jedoch ein, dass Medical Properties 10,13 Mrd. US-Dollar Fremdmittel in der Bilanz hat und ein Refinanzieren schwieriger werden dürfte. Sowie auch, dass ein erster Mieter bereits Schwierigkeiten bekam und der Immobilienmarkt in den USA insgesamt korrigiert. All das führte zu dem Abverkauf. Um ehrlich zu sein: Ich weiß auch nicht, ob ich in zwei, drei, vielleicht fünf Jahren noch 82,07 Euro Dividende erhalte. Oder aber 0,29 US-Dollar je Aktie von der High-Yield-Aktie.

Was ich mir inzwischen jedoch überlege, ist Folgendes: Selbst wenn das Management die Dividende um die Hälfte kürzt, so gäbe es bei der jetzigen Bewertung noch über 5 % Dividendenrendite. Das wäre zumindest nicht unattraktiv. Wobei die Investitionsthese damit klar in Richtung Contrarian gehen würde.

Ein heißes Eisen!

Die High-Yield-Aktie Medical Properties wird inzwischen zu einem heißen Eisen. Ganz ehrlich: Ich nehme gerne die 82,07 Euro Dividende mit. Gerne auch noch ein- oder dreimal. Oder am liebsten 50-mal. Allerdings sehe ich inzwischen auch die Risiken und Baustellen und preise sie für mich entsprechend ein.

Das muss nicht heißen, dass Medical Properties kein Kauf mehr ist. Wohl aber, dass Foolishe Investoren auch die Risikoseite kennen sollten, ehe sie auf 10,7 % Dividendenrendite schauen.

Der Artikel 82,07 Euro Dividende: Diese High-Yield-Aktie hat sie mir beschert! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Medical Properties. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022