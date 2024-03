808 Renewable Energy Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Aktie von 808 Renewable Energy bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Unabhängigen Stromerzeuger & Energiehändler einen geringeren Ertrag von 17,27 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Diskussionen über 808 Renewable Energy in den sozialen Medien zeigen ein neutrales Stimmungsbild, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Die Anlegerstimmung wird daher als neutral eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet weist 808 Renewable Energy eine mittlere Aktivität auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Das prominente Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt bei 808 Renewable Energy einen Wert von 50, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen deuten auf eine neutrale Einschätzung hin.

Insgesamt lässt sich die Aktie von 808 Renewable Energy bezüglich der Dividendenrendite, Anlegerstimmung und technischen Analyse als neutral bewerten.