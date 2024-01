808 Renewable Energy Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Soft-Faktor bei der Bewertung einer Aktie, Sentiment und Buzz, beinhaltet die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität der Aktie von 808 Renewable Energy in den letzten Monaten zeigt eine übliche Aktivität im Netz. Daher erhält 808 Renewable Energy für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ist 808 Renewable Energy also mit einem "Neutral"-Wert zu bewerten.

In Bezug auf Dividenden schüttet 808 Renewable Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Unabhängigen Stromerzeuger & Energiehändler. Der Unterschied beträgt 16,94 Prozentpunkte (0 % gegenüber 16,94 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber 808 Renewable Energy eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält 808 Renewable Energy daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält 808 Renewable Energy von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert an. Der RSI von 808 Renewable Energy liegt bei 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 85,71, wodurch auch hier eine Einstufung als "Schlecht" resultiert. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Schlecht".