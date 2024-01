808 Renewable Energy Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Dividendenrendite für 808 Renewable Energy beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 liegt. Daher hat das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung erhalten. Das Anleger-Sentiment für die Aktie war zuletzt neutral, da es weder positive noch negative Ausschläge gab. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Diskussion über 808 Renewable Energy. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie war ebenfalls im normalen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die 808 Renewable Energy-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen und auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist. Daher hat die Aktie auch in Bezug auf den RSI eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.

Insgesamt ergibt sich daher für 808 Renewable Energy eine neutrale Bewertung basierend auf der Dividendenrendite, dem Anleger-Sentiment und dem Relative Strength Index.