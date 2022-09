7 wichtige Windows 11 2022 Funktionen und Änderungen, die Microsoft veröffentlicht hat

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Finanztrends Video zu Microsoft



mehr >

Microsoft (NASDAQ:MSFT) hat soeben das große jährliche Update von Windows 11 auf den Markt gebracht und es bringt eine ganze Reihe neuer Funktionen mit sich. Einige der bemerkenswertesten sind der Datei-Explorer mit Registerkarten, systemweite Live-Untertitel, Focus Session, Do Not Disturb, Studio Effects, Clipchamp, mehrere Sicherheitsfunktionen und kleinere Updates/Verbesserungen in Windows 11. Hier sind die 7 Funktionen, die Microsoft in diesem großen… Hier weiterlesen