7-%-Plus-Dividende: Diese Dividenden-Aristokraten liefern!

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

Wenn es um Investitionen geht, suchen viele Anleger nicht nur nach Wachstumspotenzial, sondern auch nach regelmäßigen Einkommensströmen. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist der Kauf von Aktien mit hohen und stabilen Dividenden.

Hier lohnt sich der Blick auf Dividenden-Aristokraten. Unternehmen, die ihre Dividenden über einen Zeitraum von mindestens 25 Jahren oder länger gesteigert haben, bezeichnet man als solche. Sie vereinen auf Ebene der Dividende Wachstum und Stabilität.

Auf Unternehmen wie Altria (WKN: 200417) und British American Tobacco (WKN: 916018) trifft dieser Sachverhalt zu. Aber auch ein Unternehmen wie Telenor (WKN: 591260) hat in der jüngsten Vergangenheit gute Ambitionen gezeigt, Wachstum und Dividende langfristig zu vereinen. Der Status eines Dividenden-Aristokraten wurde jedoch noch nicht ganz erreicht.

Schauen wir uns im Folgenden einmal diese drei Aktien an, die mit einer aktuellen Dividenden von jeweils mehr als 7 % locken.

Dividende, Wachstum und hohe Rendite

Altria-Aktie

Altria ist ein führender Anbieter von Tabakprodukten in den USA. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Zigarettenmarken sowie Zigarren und E-Zigaretten an. Zudem besteht eine Beteiligung in Milliardenhöhe am großen belgischen Bierbrauer AB Inbev.

Die Amerikaner hatten in der Vergangenheit neben den traditionell rückläufigen Zigarettenvolumina auch Fehlschläge ihrer Beteiligungen zu verkraften. So floppte die Beteiligung am Cannabis-Hersteller Cronos. Das Investment in den vielversprechenden E-Vapor-Hersteller Juul hat sich nahezu in Luft aufgelöst.

Die Altria-Aktie verbirgt generell erhöhte Risiken, was die seit Jahren günstige Bewertung erklären dürfte. Dabei gibt es auch Chancen. Besonders die starke Marke und der hohe Marktanteil sprechen für sich.

Altria verfolgt dabei eine eher konservative Dividendenpolitik, die darauf abzielt, seinen Aktionären eine stabile und risikoadjustierte Rendite zu bieten. Regelmäßige Aktienrückkaufprogramme runden die Shareholder-Value-Strategie ab. Die jährliche Dividendenrendite beträgt 7,96 % (Stand: 13.2.23, Morningstar).

Telenor-Aktie

Telenor ist ein norwegisches Telekommunikationsunternehmen, das Dienstleistungen in Skandinavien, Osteuropa und Asien anbietet. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Mobilfunk- und Festnetzdiensten sowie breitbandbasierte Dienste an.

Mit seiner strategischen Ausrichtung auf die asiatischen Wachstumsmärkte geht der nordische Telekommunikationsgigant schon seit Längerem andere Wege. Vom Grundsatz her ist der Ansatz gut gedacht, jedoch zeigt sich, dass Investoren die Erfolge der Norweger noch nicht wirklich wertschätzen. Ganz im Gegenteil: Vielmehr sehen sie die aktuellen Probleme wie zum Beispiel den kostenintensiven Netzausbau sowie das Upgrade auf 5G als potenziellen Renditekiller.

Der Dividendenentwicklung haben diese Probleme bisher nicht geschadet. Telenor hat eine lange Geschichte als Dividendenzahler und bietet eine jährliche Dividendenrendite von 7,56 % (Stand: 13.2.23, Morningstar).

British American Tobacco-Aktie

British American Tobacco ist eines der weltweit führenden Tabakunternehmen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Zigarettenmarken an, darunter Camel, Dunhill und Lucky Strike. Im Gegensatz zu Altria sind die Briten stärker global diversifiziert. Ähnlich ist jedoch das Risikoprofil aufgrund der Zugehörigkeit zum ungeliebten Tabaksektor. Nicht zu vergessen bleibt die hohe Schuldenlast, die sich durch die Mega-Übernahme von Reynolds im Jahr 2017 für 49 Mrd. US-Dollar aufgebaut hat.

British American Tobacco verfolgt – ebenso wie Altria – eine konservative Dividendenpolitik, die auf kontinuierliche Dividendenzahlungen abzielt. Auch hier runden Aktienrückkaufprogramme das Spektrum ab. Die jährliche Dividendenrendite beträgt 7,6 % (Stand: 13.2.23, Morningstar).

Fazit zu den Dividenden-Aristokraten

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die drei Dividendenaristokraten – Altria, Telenor und British American Tobacco – bisher eine stabile und kontinuierliche Dividendenrendite bieten konnten. Sie könnten aufgrund ihrer soliden Einnahmebasis und starken Marktpositionen in ihren Branchen eine attraktive Option für Anleger sein, die eine regelmäßige Einkommensquelle suchen.

Der Artikel 7-%-Plus-Dividende: Diese Dividenden-Aristokraten liefern! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der Bärenmarkt-Überlebensguide: Wie du mit einer Marktkorrektur umgehst!

Ein erneutes Aufflammen von Corona in China, Krieg innerhalb Europas und eine schwächelnde Industrie in Deutschland in Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen. Das sind ziemlich viele Risiken, die deinem Depot nicht guttun.

Hier sind vier Schritte, die man unserer Meinung nach immer vor Augen haben sollte, wenn der Aktienmarkt einen Rücksetzer erlebt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Frank Seehawer besitzt Aktien von Altria, British American Tobacco und Telenor.

Aktienwelt360 2023