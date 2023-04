7-Eleven plant Einstieg in den deutschen Markt / Führender Convenience Anbieter sucht nach Master-Franchise-Kandidaten in Deutschland

IRVING, Texas (ots) -Mehr als 83.000 Filialen in 19 Ländern und Regionen gibt es von 7-Eleven bereits, jetzt treibt der führende Convenience-Anbieter sein internationales Wachstum weiter voran: 7-Eleven International LLC ("7IN"), Master-Franchisegeber der Marke 7-Eleven weltweit, sucht geeignete Master-Franchise-Kandidaten, die sich am Aufbau neuer 7-Eleven-Filialen in Teilen Westeuropas beteiligen möchten.Die Kultmarke 7-Eleven, die als Erfinder der Convenience-Einzelhandelsbranche vor 96 Jahren gilt, steht für eine hochwertige Lebensmittelproduktion, zuverlässige Lieferketten, ein erstklassiges Sortimentsmanagement und digitale Shopping-Services. Davon sollen jetzt auch Konsumenten in Europa, insbesondere in Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Polen, Spanien, der Türkei und dem Vereinigten Königreich profitieren. Andere europäische Länder wie Österreich und die Schweiz sind ebenso potenzielle Märkte.Mit einem starken Filialnetz und innovativen Produkten möchte 7-Eleven ein größeres Convenience-Angebot in Deutschland schaffen. Dafür sucht das Unternehmen nach geeigneten finanzstarken Franchise-Partnern. Voraussetzung ist ein bestehendes Einzelhandels-, Gastronomie- und/oder Hotelbetriebskonzept und die Leidenschaft für Convenience Food. Das Potenzial in Deutschland ist groß: Der deutsche Umsatz in diesem Segment wird im Jahr 2023 rund 10,53 Milliarden Euro betragen, für 2027 wird ein Marktvolumen von 11,90 Milliarden Euro prognostiziert. Dies entspricht einem jährlichen Umsatzwachstum von 3,10 Prozent [1]."Convenience Food ist ein globaler Trend und ein wachsender Markt. Mit einem hochwertigen Angebot an frischen Lebensmitteln und Getränken ist 7-Eleven in diesem Segment in Asien und Nordamerika bereits führend. Wir haben erkannt, dass das Bedürfnis nach hochwertigem Convenience Food auch in Europa groß ist. Deshalb ist der europäische Markt jetzt ein führendes Expansionsgebiet für die Marke 7-Eleven. Wir möchten die zentrale Anlaufstelle werden, an der Menschen trotz hektischen Alltags schnell und bequem qualitativ hochwertige Lebensmittel und Getränke bekommen können", erklärt Ken Wakabayashi, 7-Eleven International Co-CEO. Für die Expansion intensiviert der internationale Einzelhandelskonzern aus Dallas jetzt die Suche nach starken Franchise-Partnern, die sich hier (https://franchise.7-eleven.com/franchise/international-contact-us) informieren können.[1] https://de.statista.com/outlook/cmo/lebensmittel/convenience-food/deutschlandÜber 7-Eleven International7-Eleven ist führend in der Convenience-Einzelhandelsbranche. Mit Niederlassungen in Dallas (Texas) und Tokio (Japan) ist 7-Eleven International LLC Master-Franchisenehmer und/oder Lizenznehmer von mehr als 46.000 Filialen in 15 Ländern und Regionen, ausgenommen Japan und Nordamerika. Weltweit ist 7-Eleven mit über 83.000 Geschäften vertreten. 2027 feiert die Kultmarke ihr 100-jähriges Bestehen.Pressekontakt:7-Eleven International LLCCommunicationsintl-license@7-11int.comOriginal-Content von: 7-Eleven International, übermittelt durch news aktuell