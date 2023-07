77. DEUTSCHER BETRIEBSWIRTSCHAFTER-TAG / Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr: Unternehmenspotentiale sichern und stärken / 19./20. September 2023

Köln (ots) -"Deutschland ist ein leistungsstarkes und attraktives Land. Allerdings erodieren die Grundlagen unseres Wohlstandes, wie Vergleiche der globalen Wettbewerbsfähigkeit eindrucksvoll belegen. Wie gelingt es, wieder an unsere alte Stärke anzuschließen, mit Innovationen Zukunftsmärkte nachhaltig zu gestalten? Welche Barrieren müssen wir überwinden, welche Fähigkeiten (neu) stärken? All diese Fragen werden wir auf dem Betriebswirtschafter-Tag 2023 diskutieren."Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, Vorsitzender des Aufsichtsrats, Robert Bosch GmbHZu den Themen:- De-Coupling, De-Industrialisierung und De-Globalisierung? Wirtschaftsstandort Deutschland am Scheideweg- Innovation heute für Wettbewerbserfolg von morgen: Strategische Impulse für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen- Fachprogramm A: Strategie und Controlling: Diversifikation oder Fokussierung?/ Die Organisation zukunftsfähig machen: Controlling und Wettbewerbserfolg- Fachprogramm B: Rechnungslegung und Besteuerung: Bilanzierung unter Druck: Auswirkungen von Inflation und Kostensteigerung auf Finanzberichte / Standortentscheidungen und Steuerwettbewerbdiskutieren:Prof. Dr. Dr. Ann-Kristin Achleitner | TU MünchenKatja Dürrfeld, Finanzvorständin | Continental AGProf. Dr. Brigitte Eierle | Otto-Friedrich-Universität BambergDr. Thomas M. Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung/CEO | Allfoye Managementberatung GmbHProf. Dr. Karolin Frankenberger | Universität St. GallenDr. Florian Funck, CFO | Franz Haniel & Cie. GmbHDr. Stefan Hartung, Vorsitzender der Geschäftsführung | Robert Bosch GmbHProf. Dr. Jost Heckemeyer | CAU KielProf. Dr. Luise Hölscher, Staatssekretärin im Bundesministerium der Finanzen Zoll, Steuern und föderale FinanzbeziehungenRafael Laguna de la Vera, Direktor Bundesagentur für Sprunginnovationen | SPRINDRA/StB Annette Linau, LL.M., Global Head of Tax | Evonik Industries AGBastian Nominacher, Co-Founder and Co-CEO | Celonis SEProf. Dr. Marc Steffen Rapp | Philipps-Universität MarburgDr. Martin Reitz, Vorsitzender der Geschäftsführung | Rothschild & CoProf. Dr. Dr. h.c. Christoph M. Schmidt, Präsident | RWI - Leibniz-Institut für WirtschaftsforschungDr. Markus Steilemann, Vorstandsvorsitzender | Covestro AGMarco Swoboda, Executive Vice President Finance (CFO), Purchasing and Shared Services | Henkel AG & Co. KGaARainer Verhoeven, CFO | Aurubis AGProf. Dr. WP StB Heike Wieland-Blöse, Partner, Mitglied des Vorstands | Grant Thornton AG WirtschaftsprüfungsgesellschaftDas Programm des 2. Kongresstages bei den Deutschen Betriebswirtschafter-Tagen wird traditionell durch die Arbeitskreise der Schmalenbach-Gesellschaft gestaltet. Beim 77. Deutschen Betriebswirtschafter-Tag diskutieren virtuell:AK Digital Finance I AK Digital Finance - NEXT GEN CFO I AK Externe und Interne Überwachung der Unternehmung I AK Externe Unternehmensberichterstattung I AK Innovationsfinanzierung und Venture Capital I AK Integrated Reporting und Sustainable Management I AK Organisation I AK Shared Services I AK SteuernPressekontakt:Dr. Simone BenderSchmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V.Bunzlauer Str. 1 / 50858 Köln / T +49 2234 48 00 97sg@schmalenbach.org / www.schmalenbach.orgOriginal-Content von: Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell