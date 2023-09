75 Jahre Verband der Privaten Bausparkassen

Berlin (ots) -Der Verband der Privaten Bausparkassen wird am 23. September 75 Jahre alt. 1948, in einem weitgehend zerstörten Deutschland gegründet, ließ er sich von einem Ziel leiten, das nach wie vor aktuell ist: Menschen zu helfen, sich ihren Lebenstraum von eigenen vier Wänden zu erfüllen. Die Wiedereinführung des Bausparens in der früheren DDR und der Export in Länder Mittel- und Osteuropas zählen zu den wichtigsten Wegmarken. Bausparen verbindet in einer einmaligen Form Eigenkapitalaufbau und Zinsabsicherung. Der hohe Wert, der damit verknüpft ist, wurde mit der Zinswende im Jahr 2022 vielen Menschen wieder ins Bewusstsein gerückt. Zinsabsicherung und zweckgerichteter Aufbau eines Finanzpolsters für notwendige Investitionen, ob für Kauf, Bau oder energetische Sanierungen, sind auch heute Hauptmotive für diesen Vorsorgeklassiker.Einen Videoclip zum 75. Geburtstag des Verbands finden Sie unter www.bausparkassen.de/presse/videos.Pressekontakt:Alexander NothaftLeiter KommunikationVerband der Privaten Bausparkassen e.V.030-590091-523nothaft@vdpb.deOriginal-Content von: Verband der privaten Bausparkassen e.V., übermittelt durch news aktuell