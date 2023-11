750,54 W! Huasun erreicht bemerkenswerte Meilensteine mit Rekordleistung von HJT-Solarmodulen

Xuancheng, China (ots/PRNewswire) -Huasun hat die Messlatte erneut erhöht, indem das Unternehmen einen neuen Leistungsrekord für Photovoltaikmodule mit Heteroübergang (HJT) aufgestellt hat. Nur sechs Wochen nach seinem vorherigen Erfolg Ende September wurde das HJT-Solarmodul Himalaya G12-132 von Huasun durch TÜV SÜD, ein führendes unabhängiges Test- und Zertifizierungsinstitut, zertifiziert. Das Modul erreichte eine bemerkenswerte Leistung von 750,544 W und eine beeindruckende Umwandlungseffizienz von 24,16 %.Huasun demonstriert ein beständiges Engagement und eine Führungsrolle im HJT-Sektor und zeigt weiterhin das enorme Potenzial der HJT-Technologie für die globale PV-Branche auf. Diese Leistung bestätigt nicht nur die Position von Huasun als Branchenführer, sondern setzt auch einen neuen Maßstab für die Massenproduktion von Photovoltaikmodulen.Das bahnbrechende Modul Himalaya G12-132 besteht aus doppelseitigen mikrokristallinen G12-20BB-HJT-Zellen, die im Xuancheng Phase IV HJT Cell Project von Huasun mit größter Sorgfalt hergestellt werden. Der Leiter des F&E-Zentrums betont, dass bei der durchschnittlichen Massenproduktionseffizienz dieser Zellen jetzt herausragende 25,8 % erreicht wurden, was gegenüber der Effizienz zu Beginn des Projekts vor nur drei Monaten einen signifikanten Anstieg von 0,5 % darstellt.Diese Leistung wird auf den deutlichen Fortschritt bei der Zelleffizienz in Verbindung mit der Verbesserung des Verkapselungsverfahrens für PIB und Lichtumwandlungsfolie zurückgeführt. Infolgedessen hat das HJT-Modul Himalaya G12-132 seinen eigenen Rekord von vor sechs Wochen gebrochen und gegenüber dem bisherigen Rekord von 744,43 W eine beeindruckende Steigerung um 6 W erreicht. Der Leiter des Huasun R&D Centre gibt sich zuversichtlich, wenn es darum geht, kontinuierlich Rekorde bei Zelleffizienz und Modulleistung zu brechen, indem man neue Technologien und Prozesse in die Massenproduktion einführt.Seit seiner Gründung befasst sich Huasun damit, den Heteroübergang in der Ära des Typs N durch konsequente Erfolge bei Industrialisierung und Kommerzialisierung als Hauptrichtung der Solarzellentechnologie zu positionieren. Das Unternehmen engagiert sich weiterhin für die Erforschung und Implementierung von HJT-Massenproduktionslösungen, die höhere Effizienz, höhere Stromerzeugung und höhere Erträge priorisieren. Die laufenden Bemühungen von Huasun tragen zur Schaffung eines langfristigen Werts für globale Kunden bei und entsprechen dem übergreifenden Ziel, eine „Null-CO2" -Gesellschaft zu erreichen.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2274620/image_5027067_22265272.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2274621/image_5027067_22265347.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/750-54-w-huasun-erreicht-bemerkenswerte-meilensteine-mit-rekordleistung-von-hjt-solarmodulen-301986206.htmlPressekontakt:Yan Jiang,jiangyan@huasunsolar.comOriginal-Content von: Huasun Energy, übermittelt durch news aktuell