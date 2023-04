6 Aktien aufgespürt, die sich 100-fach steigern könnten

Liebe Leser,

im Jahr 2015 veröffentlichte Chris Mayer sein bahnbrechendes Buch “100 Baggers: Stocks That Return 100-to-1 and How to Find Them”, in dem er die Aktien untersucht, die im Laufe der Zeit eine Rendite von 100-zu-1 erzielt haben. Ja, Sie haben richtig gelesen. 100 zu 1 heißt, dass eine Aktie sich verhundertfacht. Sie aus 1.000 Euro ganze 100.000€ machen.

Mayer kommt zu dem Schluss, dass das schnelle Wachstum dieser Unternehmen einer der Hauptgründe für diese außergewöhnlichen Renditen ist. In meinen Artikel heute werde ich Ihnen Stück für Stück zeigen, wie Sie solche Aktien finden können. Es ist einfacher als gedacht. Aber dazu gleich mehr.

Chris Mayer hat in seinem Buch ausführlich analysiert, wie einige Aktien es schaffen, eine Rendite von 100-zu-1 zu erzielen. Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus seiner...