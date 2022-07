6,23 % Dividendenrendite, mindestens! Diese DAX-Aktie könnte noch mehr bieten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

6,23 % Dividendenrendite bei einer DAX-Aktie? Das kann ja fast nur die Allianz (WKN: 840400) sein. Stimmt auffallend, wenn wir die derzeitigen Konditionen berechnen. Bei einer zuletzt ausgezahlten Dividende in Höhe von 10,80 und einem aktuellen Aktienkurs von 173,22 Euro erhalten wir diesen Wert. Das ist nicht die große Überraschung.

So mancher Investor überlegt derzeit: Ist es möglich, dass diese DAX-Aktie das Risiko wert ist? Die Chance können wir anhand der über 6 % Dividendenrendite jedenfalls sehr gut quantifizieren. Auch ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von voraussichtlich unter 1 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 10, wenn wir die letzten, teilweise teuren Sondereffekte weglassen.

Das, was im Moment jedoch kaum jemand betrachtet, ist: Die Allianz-Aktie dürfte in den kommenden Jahren sogar noch mehr Dividende ermöglichen. Werfen wir das in die Waagschale, so erkennen wir eigentlich ziemlich schnell, dass die Chance attraktiv erscheint.

Allianz-Aktie: Mehr als 6,23 % Dividendenrendite?

Es mag im Moment kaum denkbar sein, aber gemäß der Prognose und der Ausschüttungspolitik der Allianz-Aktie soll es noch mehr Dividende geben. Dividendenwachstum und eine so hohe Dividendenrendite von über 6 % können in Summe das Gesamtpaket sein, das für Foolishe Investoren relevant ist.

Das Geheimnis ist dabei das anvisierte Ergebniswachstum, das die DAX-Aktie in Aussicht gestellt hat. Es bleibt abzuwarten, welche Sondereffekte im Laufe dieses Jahres noch das Zahlenwerk belasten. Zum Beispiel der Stopp in Russland oder auch Unwetter zu Anfang des Jahres. Aber eigentlich möchte die Allianz-Aktie ein Ergebniswachstum zwischen 5 und 7 % bis Ende 2024 liefern.

Gemäß der Dividendenpolitik soll die Dividende je Aktie ebenfalls um mindestens 5 % pro Jahr wachsen. Das heißt, dass die Dividendenrendite innerhalb der nächsten Jahre sogar auf 6,5 % und höher ansteigen könnte. Ohne Zweifel eine Perspektive, die nicht eingepreist erscheint.

Ob das Management im kommenden Jahr den operativen Spielraum sieht oder nicht, das bleibt natürlich abzuwarten. Aber die Allianz ist und bleibt eine starke DAX-Aktie mit einer attraktiven Dividendenrendite. Und das Beste: Wachstum ist definitiv möglich.

Nicht eingepreist bei der DAX-Aktie

Bei der DAX-Aktie gibt es einen klaren Fokus und eine günstige, fundamentale Bewertung. 6,23 % Dividendenrendite sind gegenwärtig der Stand der Dinge und Teil des preiswerten Bewertungsmaßes, das offensichtlich ist. Aber es gehört eben mehr dazu. Ja, sogar etwas Dividendenwachstum, wenn das Management liefert wie zuletzt angekündigt.

Aber der springende Punkt ist: Die mittelfristigen Prognosen sind entsprechend gut. Auch durch Aktienrückkäufe und andere Faktoren kann die Dividende über kurz oder lang höher ausfallen. Das ist ein Szenario, das ich nicht ansprechend gewürdigt sehe in einem kurzfristig orientierten Markt.

