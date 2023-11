640 W+23,7%! Huasun stellt die weltweit ersten 210R HJT-Rechteckzellenmodule vor

Xuancheng, China (ots/PRNewswire) -Everest G12R, die weltweit erste rechteckige Heterojunction (HJT)-Solarmodulserie, wurde von Huasun Energy, dem weltweit führenden Anbieter von vertikal integrierten HJT-Produkten und -Dienstleistungen, am 27sten November 2023 offiziell vorgestellt.Die Module der Everest G12R-Serie basieren auf der hocheffizienten HJT3.0-Solarzellentechnologie und verfügen über 182 mm*105 mm große, rechteckige Zellen. Durch die Integration fortschrittlicher Prozesse, einschließlich bifazialer mikrokristalliner Zellen, SMBB, Lichtkonversionsfolie und PIB, erreichen diese Module einen Mindestwirkungsgrad von 23 % und eine Höchstleistung von 640 MW, was 20 W mehr ist als bei anderen technologiebasierten rechteckigen Modulen desselben Typs.Im Vergleich zu den traditionellen quadratischen Wafern von 182 mm haben die neuen rechteckigen Wafer mit größerer Größe eine Leistungssteigerung von etwa 40 W, was zu potenziellen Kosteneinsparungen bei BOS-Komponenten wie Gestellen und Kabeln führt. Unter Beibehaltung der gleichen Breite von 1134 mm entwickelte Huasun drei Versionen von G12R-Modulen mit unterschiedlichen Längen, die für verschiedene Anwendungsszenarien geeignet sind:- G12R-96, „Beste Rendite für Wohngebäude": maximale Leistung von 460 W, höchster Wirkungsgrad von 23,02 %; bringt den Familiennutzern mit besseren Abmessungen und höherem Wirkungsgrad mehr finanziellen Gewinn.- G12R-108, „Die bifaziale Stromerzeugung ist der aufsteigende Stern für C&I": maximale Leistung von 520 W, höchster Wirkungsgrad von 23,40 %; die hohe Bifazialität und das starke Schwachlichtverhalten von HJT tragen zu einem höheren Energieertrag für verteilte C&I-Solarprojekte bei.- G12R-132, „Modell der optimalen Wertschöpfung für Versorgungsunternehmen": maximale Leistung von 640 W, höchster Wirkungsgrad von 23,69 %; umfassende und leistungsstarke Leistungen schaffen den besten Wert für große Solarprojekte von Versorgungsunternehmen.Der Einsatz von Everest G12R-Modulen kann zu einer höheren installierten Leistung, einem höheren Energieertrag pro Watt und einer besseren Gesamtleistung führen. Die Verwendung von G12R-96-Modulen auf Dächern von Wohngebäuden kann beispielsweise die installierte Kapazität im Vergleich zu TOPCon-Modulen um 7 % erhöhen, was zu einer zusätzlichen Stromerzeugung von 47.000 kWh über eine Lebensdauer von 30 Jahren führt.In ähnlicher Weise bietet die für gewerbliche und industrielle Dächer konzipierte Version G12R-108 eine Steigerung der installierten Leistung um 8,9 % und eine Steigerung des Gesamtenergieertrags um 10,8 % über 30 Jahre. Die G12R-132-Module für Energieversorgungsprojekte bieten eine Steigerung des Energieertrags pro Watt um 3,2 % und tragen zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten und einem höheren IRR bei.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2285901/Huasun_Energy.jpgVideo – https://www.youtube.com/watch?v=xKrkd0yheYkView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/640-w23-7-huasun-stellt-die-weltweit-ersten-210r-hjt-rechteckzellenmodule-vor-301998460.htmlPressekontakt:Yan Jiang,jiangyan@huasunsolar.comOriginal-Content von: Huasun Energy, übermittelt durch news aktuell