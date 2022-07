624, 99 und 11.200: 3 Kennzahlen zur Dividende von Realty Income

Weitere Suchergebnisse zu "Realty Income":

Kennzahlen zur Dividende von Realty Income (WKN: 899744)? Viele Einkommensinvestoren interessieren sich vor allem für eines: Für die ca. 4,3 % Dividendenrendite, die der Real Estate Investment Trust derzeit besitzt. Wobei das ein Name ist, der natürlich für besondere Qualität steht.

Hinter Realty Income steckt schließlich ein Dividendenaristokrat. Insofern dürfen wir etwas mehr erwarten. Aber schauen wir heute abseits des womöglich bekannten Kreises auf die Kennzahlen 624, 99 und 11.200. Sowie darauf, welchen Bezug sie zur Dividende haben.

Realty Income und die Dividende: 624 Monate in Folge

Die erste Kennzahl zur Dividende von Realty Income ist noch vergleichsweise einfach und banal. Wer die Unternehmens-News verfolgt, der weiß schließlich, dass der Real Estate Investment Trust zuletzt die 624. Auszahlung in Folge an die Investoren geleistet hat. Momentan gibt es 0,2475 US-Dollar je Aktie. Ein interessanter Wert, aber es geht an dieser Stelle um die Historie.

Wenn du einmal nachgerechnet hast, so wirst du feststellen, dass es sich dabei um exakt 52 Jahre handelt. Das heißt wiederum, dass der Real Estate Investment Trust länger an die Investoren auszahlt, als die Aktie börsennotiert ist. Auch das ist eine ziemlich interessante Erkenntnis.

Gehen wir bei Realty Income und der Dividende zurück, so müssen wir in das Jahr 1970 springen. Bei dieser Aktie und dieser Immobiliengesellschaft handelt es sich wirklich um einen seit Jahrzehnten zahlenden Namen. Monat für Monat wird diese Erfolgsgeschichte fortgeschrieben.

99 Erhöhungen in Folge, vierteljährlich

Ein US-Fool hat bei der Dividende von Realty Income einmal nachgezählt: Es sind inzwischen nicht nur über 110 Dividendenerhöhungen insgesamt. Nein, sondern das Management hat sogar 99 Quartale in Folge die Ausschüttungssumme je Aktie angehoben. Auch das ist eine wirklich bemerkenswerte Historie an dieser Stelle.

Nicht nur, weil im nächsten Quartal die runde Marke von 100 folgt. Primär ist relevant, dass diese Kennzahl zeigt, dass sich Investoren quasi darauf verlassen können, dass es vierteljährliche Dividendenerhöhungen gibt. Wenn auch häufig eher moderat um die bekannten 0,0005 US-Dollar je Aktie und Vierteljahr.

Aber so manches Mal gibt es dann eben auch ein stärkeres Dividendenwachstum. Realty Income und die Dividende sind stark und wachsen hin und wieder. Das ist ein Qualitätsmerkmal, das neben der 4,3 % Ausschüttungsrendite viel mehr im Fokus sein sollte.

Realty Income und die Dividende: 11.200 Immobilien

Die letzte Kennzahl zu Realty Income und der Dividende sind die 11.200 Immobilien. Ja, der Real Estate Investment Trust besitzt inzwischen ca. eine solche Anzahl. Was das mit den Ausschüttungen zu tun hat? Ganz einfach: Die Mieterlöse ermöglichen sie erst. Das dürfen wir ebenfalls nicht vergessen: den operativen Kern dahinter.

Schließlich ist das Portfolio inzwischen diversifiziert, wobei es trotzdem an den 11.200 als reine Kennzahl etwas auszusetzen gibt. Einzelne Immobilien wie ein Casino stehen schließlich alleine für ca. 3 % der Mieterlöse, wohingegen andere, kleinere Einheiten kaum einen nennenswerten Beitrag leisten. In dem Portfolio steckt daher mehr, als man denkt. Aber das ist offensichtlich an vielen Stellen von Realty Income so.

Der Artikel 624, 99 und 11.200: 3 Kennzahlen zur Dividende von Realty Income ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Realty Income. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

