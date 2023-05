616,84 Euro: Hast du deine schon?

Lieber Aktiensegler,

heute möchte ich dir zunächst eine Frage stellen: Was würdest du mit 616,84 Euro anfangen, wenn sie dir jetzt jemand geben würde? Ich vermute, in Zeiten hoher Inflation gibt es bei einigen von uns Wünsche, die derzeit unerfüllt bleiben. Ob es der Kauf eines Produktes oder vielleicht eher eine Reise ist, die wir uns sparen wollen. Mit dieser Finanzspritze könnten solche Wünsche hingegen möglich sein.

616,84 Euro sind ein merkwürdig konkreter Betrag. Es handelt sich dabei jedoch um den Wert, den jeder Deutsche erhalten könnte, wenn sie oder er sich einen „fairen“ Anteil an der DAX-Dividendensaison gesichert hätte. Alle 40 DAX-Konzerne zahlen, so habe ich herausgefunden, rund 52 Mrd. Euro im Börsenjahr 2023. Derzeit leben in Deutschland 84,3 Mio. Menschen. Der Quotient daraus ergibt die besagten 616,84 Euro.

Im Rahmen der DAX-Dividendensaison haben sich viele Einkommensinvestoren ihren Anteil vermutlich bereits gesichert. Die große Preisfrage ist: Du auch? Und falls nicht: Was ist überhaupt nötig dafür, um in den Genuss dieses warmen Geldregens passend zum Frühling zu kommen?

616,84 Euro: Die Eintrittskarte

Wer seinen Anteil der 616,84 Euro bekommen möchte, der muss eines tun: Aktien kaufen und investieren. Natürlich ist das mit einem gewissen Einsatz verbunden. Und er ist auch nicht unbedingt gering. Bei exakt 3 % Dividendenrendite benötigen wir als Investoren einen Einsatz von 20.561,33 Euro. Zumindest rein rechnerisch. Aber der Wert zeigt als grobe Orientierungsgröße, dass wir als Investoren den Gegenwert eines Kleinwagens investieren müssen, um unseren „fairen“ Anteil der DAX-Dividenden zu erhalten.

Doch der springende Punkt ist: Wer diesen nicht investiert, der bekommt eben auch keinen Anteil an den Ausschüttungen der heimischen Unternehmen. Im DAX sind eine Menge profitabler Weltkonzerne, die aus dem operativen Geschäft heraus diese Dividende ermöglichen. Zwar ist die Dividende die Entscheidung des Managements, abgesegnet durch die Hauptversammlung. Aber in Summe sehen wir im Jahre 2023, dass die Gesamtausschüttung im Vergleich zum Jahr 2023 3 % mehr geworden ist. Oder, anders gesagt: Die 616,84 Euro sind vor einem Jahr gerade einmal 598,33 Euro gewesen. Eine konstante Einwohnerzahl innerhalb von Deutschland rein rechnerisch vorausgesetzt.

Die Eintrittskarte impliziert daher den folgenden Gedanken: Wir müssen zu Beginn eine Menge investieren. Aber alleine die Dividende kann und wird uns über viele Jahre einen erheblichen Teil des Geldes zurückbezahlen. Das ist nicht verrückt, sondern eigentlich der Sinn der Sache beim Investieren. Wir wollen unser Geld mehren und die Dividende ist ein Teil des Erfolgs der Gesamtrendite.

Mehr möglich, in jeder Hinsicht

Die Dividende und speziell die DAX-Dividendensaison sind in diesen Tagen noch ein heißes Thema. Mir geht es aber nicht darum, dir heute aufzuzeigen, wo du idealerweise noch deinen Anteil bekommen solltest. Oder wo du schnell dein Geld investieren kannst, um dir noch 616,84 Euro Dividende zu sichern. Nein, das ist nicht unsere Mission bei der Aktienwelt360.

Mir geht es heute primär darum, dir aufzuzeigen, was du eventuell verpasst. Alleine unsere heimischen DAX-Konzerne schütten viel Geld in Form der Dividende an die Investoren aus. Heute zu investieren, morgen zu investieren oder auch in einem Monat oder einem Jahr kann dir helfen, dass du in jedem Jahr deine Eintrittskarte gebucht hast. Und dass so mancher Konzern auch in deinem Namen und für deine Dividende in jedem Jahr Gewinne erwirtschaftet.

