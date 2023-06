60 % der verkehrstechnischen Einrichtungen in China sind „Made in Guanxian County".

Liaocheng, China (ots/PRNewswire) -Am 12. Juni fand im Guanxian County die erste nationale Konferenz über die hochwertige Entwicklung von verkehrstechnischen Einrichtungen statt, die von der China Communications and Transportation Association (der Verband) und der Volksregierung von Liaocheng ausgerichtet wurde, um die hochwertige Entwicklung der Verkehrstechnikanlagenindustrie zu beschleunigen.Auf der Konferenz wurde das „Transportation Industry Metal Materials Innovation Technology Center" von Guanxian County eingeweiht, und der Kreis wurde vom Verband als „starker Kreis bei der Herstellung von Verkehrssicherheitseinrichtungen" ausgezeichnet.Unter dem Motto „hochwertige technische Innovation, hochwertige Dienstleistungen und qualitativ hochwertige Entwicklung" interpretierte die Konferenz in diesem Jahr die qualitativ hochwertige Entwicklung der Verkehrstechnikindustrie und analysierte den aktuellen Status und die künftige Entwicklungsrichtung der Branche durch eine Reihe von Aktivitäten wie Austauschforen, Projektförderung, Vorstellung wissenschaftlicher Errungenschaften, Ausstellungen, Beobachtungen und Austausch, um die Professionalität und das Wachstum von Unternehmen verkehrstechnischer Einrichtungen zu fördern und eine weitere qualitativ hochwertige Entwicklung der Branche zu erreichen. Auf der Konferenz unterzeichnete der County ein strategisches Kooperationsabkommen mit der China Railway First Group, China Construction Infrastructure Corp., LTD. zur Förderung der qualitativ hochwertigen Entwicklung der lokalen Verkehrstechnik in Bezug auf wissenschaftliche Forschung, technische Unterstützung und tiefgreifende Verarbeitung, so das Nachrichtenbüro der Volksregierung des Guanxian Countys.Als wichtiger Produktionsstandort für Verkehrssicherheitseinrichtungen in China verfügt Guanxian County über mehr als 200 Herstellerunternehmen, 12 nationale Hightech-Unternehmen und 14 Hightech-Unternehmen auf Provinzebene, die eine vollständig modernisierte Industriegruppe gebildet haben, in dem Produktion, Forschung und Entwicklung sowie Technik integriert sind. Die Jahresproduktion der entsprechenden Produkte beträgt 3 Millionen Tonnen und macht mehr als 60 % des nationalen Marktanteils aus. Viele Produkte wurden bei Straßenbauprojekten im In- und Ausland eingesetzt und in über 40 Länder und Regionen wie Europa, Südostasien, Südasien, Afrika und den Nahen Osten exportiert. Das Unternehmen hat sich zur größten Verarbeitungsbasis für verkehrstechnische Anlagen in China entwickelt.Bildanhänge-Links:Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441095 (https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441095)Bildunterschrift: Die Volksregierung von Guanxian County unterzeichnet eine strategische Kooperationsvereinbarung mit acht Unternehmen und Instituten.Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441099 (https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441099)Bildunterschrift: Ausstellung der im Guanxian County hergestellten verkehrstechnischen AnlagenFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2102941/1_Guanxian.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/2102941/1_Guanxian.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2102940/2_Exhibition.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/60--der-verkehrstechnischen-einrichtungen-in-china-sind-made-in-guanxian-county-301852718.htmlPressekontakt:Frau Zhang,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: News Office of the People's Government of Guanxian County, übermittelt durch news aktuell