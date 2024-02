Mit 600 Group PLC wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der 600 Group Plc-the liegt bei 50 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist ebenfalls einen Wert von 50 auf und signalisiert somit eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") weist die 600 Group Plc-the eine Rendite von -79,22 Prozent auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Maschinen"-Branche deutlich darunter liegt. Die durchschnittliche Rendite dieser Branche in den letzten 12 Monaten beträgt 1,44 Prozent, was die Performance der 600 Group Plc-the um 80,66 Prozent unterschreitet. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 600 Group Plc-the derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 0,04 GBP, während der Kurs der Aktie bei 0,0265 GBP liegt, was einer Abweichung von -33,75 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,03 GBP weist eine Abweichung von -11,67 Prozent auf. Insgesamt entspricht dies einer Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Auf fundamentaler Basis wird die 600 Group Plc-the im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 38,75, was einen Abstand von 4 Prozent zum Branchen-KGV von 37,31 bedeutet. Damit ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.