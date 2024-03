600 Group PLC Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu 600 Group Plc-the ist neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,04 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,0265 GBP) um -33,75 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage von 0,03 GBP ergibt eine Abweichung von -11,67 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von 600 Group Plc-the bei 0 Prozent, was 4,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die Branche "Maschinen". Insgesamt wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls einen Wert von 50 und führt daher zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält 600 Group Plc-the eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.