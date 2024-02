600 Group PLC Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die 600 Group Plc-the-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,04 GBP verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 0,0265 GBP lag, was einer Abweichung von -33,75 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,03 GBP) wurde unterschritten (-11,67 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine überwiegend negative Stimmung gegenüber der 600 Group Plc-the-Aktie. In den letzten Tagen dominierten negative Themen, und es gab keine positiven Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, weshalb eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung vorliegt.

Im Vergleich zur Branche Maschinen weist die 600 Group Plc-the eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 4,23 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Damit wird der Ertrag als niedrig eingestuft und die Aktie erhält in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die 600 Group Plc-the-Aktie eine Performance von -79,22 Prozent, was einer Underperformance von -80,73 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Ertrag des "Industrie"-Sektors liegt die Aktie um 81,5 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ein "Schlecht"-Rating.