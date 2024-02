600 Group PLC Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die 600 Group Plc hat in Bezug auf ihre Dividendenrendite eine Underperformance im Vergleich zur Branche "Maschinen" gezeigt. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt sie 4,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,23 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In den vergangenen 12 Monaten hat die 600 Group Plc eine Performance von -79,22 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche eine Underperformance von -80,45 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 2,24 Prozent hatte, lag die 600 Group Plc 81,45 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der 600 Group Plc-the derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,04 GBP, während der Kurs der Aktie bei 0,0265 GBP liegt, was einer Abweichung von -33,75 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,03 GBP weist eine Abweichung von -11,67 Prozent auf. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die 600 Group Plc-the-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl in den letzten 7 als auch in den letzten 25 Handelstagen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass die 600 Group Plc-the in Bezug auf Dividendenrendite, Aktienkurs und technische Indikatoren eine Unterperformance aufweist und daher als unrentables Investment angesehen wird.