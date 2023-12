5th Planet Games A/S Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wird der RSI für 5th Planet Games A- sowohl auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen.

Der RSI7 liegt aktuell bei 40,48 Punkten, was darauf hindeutet, dass 5th Planet Games A- weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,6, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für den RSI25 hindeutet. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten zwei Wochen wurde 5th Planet Games A- von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen. Auch in den vergangenen Tagen wurden vorwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher die Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene "Neutral" ist.

In Bezug auf die technische Analyse ist 5th Planet Games A- mit einem Kurs von 2,03 NOK inzwischen +4,1 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet lautet die Einschätzung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -1,46 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Aktivität im Netz in Bezug auf 5th Planet Games A- deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für 5th Planet Games A- die Gesamteinstufung: "Neutral".