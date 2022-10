5. MarkenSlam: meerkorn gewinnt den Start-up Wettbewerb des Marketing Club Hamburg 2022

Hamburg (ots) -Gestern Abend wurde nach zweijähriger Corona Pause der 5. MarkenSlam live und vor Publikum im Hamburger Mindspace ausgetragen. In dem vom Marketing Club Hamburg e.V. initiierten Start-up Wettbewerb wurde wieder die beste Gründungsidee gesucht.Unter den zahlreichen Bewerbungen hatten es die 5 Start-ups Alder Rum Bio, HOX, meerkorn / Mylly, myndpaar und perfeggt nach intensiver Auswertung der eingereichten Unterlagen durch die mehrköpfige Programmkommission des Marketing Club Hamburg in das gestrige Finale am Rödingsmarkt geschafft. In 10-Minuten-Pitches traten die 5 Start-ups gegeneinander an. Die Expertenkommission, bestehend aus Katharina Frerichs (Leiterin Marketing, Harry-Brot GmbH), Prof. Dr. Wolfgang Merkle (Professor für Marketing & Management, University of Europe for Applied Sciences und Präsident Marketing Club Hamburg e.V.) und Oliver Klein (Founder und CEO, cherrypicker) hakte nach und hinterfragte die einzelnen Businessmodelle der Start-ups.Danach entschied das Publikum über die vorgestellten Konzepte und den Gewinner des Abends durch eine direkte Onlineabstimmung vor Ort. Angesichts der hohen Qualität aller 5 Präsentationen fiel dem Publikum die Entscheidung nicht leicht. Dennoch setzte sich am Ende das Start-up meerkorn aus Hamburg beim Publikumvoting als Sieger des 5. MarkenSlams des Marketing Club Hamburg e.V. überzeugend durch."Ich freue mich über den sehr gelungenen Live-Abend und den grossen Zuspruch aus der Gründer- und Marketingszene für den MarkenSlam 2022. Gerade die Gründerszene ist ein bedeutender Faktor für die Attraktivität und die zukünftige Wirtschaftskraft des Standort Hamburg. Deshalb beeindruckt mich auch am meisten der Mut aller Gründer*innen, in diesen ökonomisch so volatilen Corona-Zeiten mit ihrer Gründungsidee, ihrer ganzen Kraft und Überzeugung an den Start zu gehen. Das verdient unser aller grössten Respekt, nicht nur für die Finalisten, sondern für alle Bewerber*innen", meinte Peter Brawand, Programm Vorstand des MC Hamburg, Vize-Präsident des Deutschen Marketing Verbands DMV und Gründer & CEO der Kommunikationsagentur häppy in Hamburg. Gemeinsam mit Henning Klimczak, CEO der Sherpa Design Agentur, moderierte Peter Brawand durch den Abend und die Preisverleihung.Die meerkorn GmbH erhält für den MarkenSlam Gewinn eine einwöchige Kampagne auf den Digitalen City Light Postern in Hamburg, bereitgestellt vom Hauptsponsor WallDecaux, und ein professionelles Kampagnen Plakatmotiv entwickelt von der Agentur häppy, im Gesamtwert von über 150.000 Euro. Außerdem erhielten alle Finalisten eine kostenlose Jahresmitgliedschaft im Marketing Club Hamburg.Zum Abschluss des Abends konnten sich alle der über 80 Gäste und Pitch-Teilnehmer bei Getränken im Business-Networking austauschen.Über Marketing Club Hamburg e.V.:Unsere über 550 Mitglieder aus allen Marketingfunktionen und Branchen machen Hamburg zur Marketinghauptstadt Deutschlands - und das schon seit über 50 Jahren. Wir sind einer der größten Marketingclubs in Deutschland. Als Berufsverband für die Führungskräfte und Experten im Marketing geben wir die Möglichkeit zu anspruchsvollem und aktuellem Erfahrungsaustausch, zu einer attraktiven beruflichen Weiterbildung und zum Knüpfen wertvoller persönlicher Kontakte.Der Marketing Club Hamburg e.V. in den sozialen Netzwerken:Web: http://www.marketingclubhh.deLinkedin: https://de.linkedin.com/company/marketing-club-hamburg-e.v.Facebook: https://www.facebook.com/MarketingClubHHtwitter: https://twitter.com/MCHHeVPressekontakt:MARKETING CLUB HAMBURG E.V.Rothenbaumchaussee 1720148 HamburgAnsprechpartner: Thorsten ScholzTelefon 040 / 44 73 26Telefax 040 / 41 83 10E-Mail: info@marketingclubhh.orgOriginal-Content von: Marketing Club Hamburg e.V., übermittelt durch news aktuell