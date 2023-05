5 Jahre DS-GVO: Vorteile der Datenökonomie gilt es jetzt zu nutzen

Frankfurt am Main (ots) -Anlässlich des fünfjährigen Bestehens der DS-GVO erklärt Patrick Tapp, Präsident des Deutschen Dialogmarketingverbands (DDV): "Es ist Verdienst der DS-GVO, dass das Vertrauen gegenüber der Datenökonomie in der Gesellschaft deutlich gestiegen ist. Diese Chance gilt es zu nutzen. Der DDV unterstützt deshalb die EU-Kommission und die deutsche Bundesregierung in ihrem Bemühen zur Schaffung eines einheitlichen und starken "Level Playing Field" für eine effektive und wirtschaftlich erfolgreiche Datennutzung in Deutschland und Europa."Seitens der datenverarbeitenden Wirtschaft erhoffe man sich mehr Innovation, mehr Marktvielfalt, mehr günstigere und bessere Produkte. Davon profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher, Wirtschaft und die gesamtstaatlichen Interessen gleichermaßen."Eine prosperierende Datenwirtschaft sichert Arbeitsplätze, Know-how und Wohlstand und macht uns unabhängiger von außereuropäischen Einflüssen", ergänzt Tapp. "Die intelligente Nutzung von Daten ist das Gebot der Stunde, um Integrations- und Innovationspotenziale zu heben."Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) regelt seit dem 25. Mai 2018 die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Unternehmen und öffentliche Stellen in der Europäischen Union. Schon vor Inkrafttreten galt die datenbasierte Dialogkommunikation als Vorreiter beim Datenschutz. Transparenz und hohe Standards zeichnen die Branche aus. Bürgerinnen und Bürger profitieren von starken Standards der DS-GVO und vertrauen auf ihre Durchsetzung.Pressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513, Fax: (069) 401 276 599b.vonnagy@ddv.dehttps://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell