5 % Dividendenrendite & ein besseres Jahr 2023: Diese Top-DAX-Aktie kann beides liefern!

5 % Dividendenrendite und die Aussicht auf ein besseres Börsenjahr 2023? Das ist möglich, sogar bei so mancher DAX-Aktie. Heute wollen wir uns die der Allianz (WKN: 840400) einmal etwas näher ansehen. Möglicherweise auch, weil sich so mancher Investor noch eine spannende Chance für ein passives Einkommen unter den Weihnachtsbaum legen möchte.

Was die Allianz in diesem Kontext so besonders macht? Sehen wir uns beides etwas näher an. Eine Turnaround-Chance und gleichzeitig eine starke Dividende können jedenfalls der Lohn für etwas Geduld sein. Oder möglicherweise auch einfach für einen langfristigen Buy-and-Hold-Ansatz, der im Jahr 2023 beginnt.

5 % Dividendenrendite und ein besseres Jahr 2023

Fangen wir mit der Dividende an. Selbst wenn das Management der Allianz-Aktie lediglich die gleiche Ausschüttung je Aktie in Höhe von 10,80 Euro an die Investoren auszahlen würde: Bei einem Aktienkurs von 202 Euro gäbe es rein rechnerisch 5,34 % Dividendenrendite. Das ist für den DAX-Versicherer ein vergleichsweise hoher Wert. Mögliches Dividendenwachstum ist nicht einmal eingepreist.

Das Management der Allianz-Aktie hat eine beständige Dividende als Mindestmaß in Aussicht gestellt. Zumindest, solange die Solvency-II-Quote auf einem bequemen Niveau bleibt (was sie ist). Für das kommende Börsenjahr 2023 können wir daher mindestens mit einer Dividende auf diesem Niveau kalkulieren. Vielleicht sogar einem Quäntchen mehr.

Darüber hinaus steht jedoch auch in anderer Hinsicht ein mögliches, besseres Jahr 2023 an. 5 % Dividendenrendite sind nicht die einzige Investitionsthese. Im Jahr 2022 hat das Management die letzten schweren Happen der Structured-Alpha-Affäre verdaut. Zukünftig dürfte sich der Markt (und auch der DAX-Versicherer) wieder mehr auf die Profitabilität konzentrieren. Mit einem operativen Ergebnis von voraussichtlich 13,4 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2022 bleibt die Profitabilität hoch. Lediglich Sondereffekte führen dazu, dass wir das nicht beim Konzernergebnis sehen.

Unterm Strich gibt es viele Indikatoren dafür, dass das Jahr 2023 besser werden könnte. Zumal auch die Zinsen steigen und womöglich das Anlageergebnis verbessern. Neben 5 % Dividendenrendite und mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von bereinigt nicht einmal 11 sieht das nach einer soliden Investitionsthese aus.

Einen Blick wert!

Die Allianz-Aktie ist nicht nur wegen 5 % Dividendenrendite einen näheren Blick wert. Nein, sondern vor allem auch, weil das operative Zahlenwerk im Jahr 2022 stark geblieben ist. Zumindest bereinigt um Sondereffekte. Bleiben diese Sondereffekte weg, so gibt es eine solide Value-These. Das ist zumindest, was ich bei dieser Top-DAX-Aktie im Jahr 2023 sehe.

