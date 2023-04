5 % Dividende? Mit diesen Aktien kein Problem

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

Das erste Quartal liegt inzwischen hinter uns und damit steht der Höhepunkt der Dividendensaison kurz bevor. Trotz der schwierigen Umstände haben viele Unternehmen solide Zahlen für das letzte Geschäftsjahr präsentiert. Das wird sich auch in den Dividendenzahlungen widerspiegeln, die in vielen Fällen kräftig steigen werden.

Daher kann es sich lohnen, sich einen Überblick zu verschaffen, bei welchen Aktien man in dieser Saison besonders abräumen kann.

2 Aktien mit besonders hoher Dividende

Hier sind beispielsweise zwei Aktien, die in den nächsten Wochen Dividenden von mehr als 5 % ausschütten werden.

Allianz

Der erste Kandidat ist einer der traditionellen Dividendenchampions im DAX. Die Rede ist von der Allianz (WKN: 840400)-Aktie. Dividendenrenditen jenseits von 5 % sind bei dem Versicherungsriesen keine Seltenheit.

Legt man sich die Aktie jetzt noch schnell ins Depot, muss man dafür 222 Euro zahlen (Stand: 21.04.2023, relevant für alle Kurse). Dafür bekommt man aber schon in der ersten Maiwoche eine Dividende von 11,40 Euro je Aktie. Das ergibt eine sehr gute Dividendenrendite von 5,1 %.

Für langfristig orientierte Anleger hat die Aktie neben soliden Geschäftszahlen auch eine regelmäßig steigende Dividende zu bieten. Das ist sogar in der Dividendenstrategie verankert, die eine Erhöhung um mindestens 5 % pro Jahr vorsieht. Das funktioniert natürlich nur, wenn die Gewinne langfristig ebenfalls um mindestens 5 % steigen oder in großem Umfang eigene Aktien zurückgekauft werden. Tatsächlich dürfte es eine Kombination aus beidem werden.

Für das laufende Jahr geht die Allianz von einem operativen Ergebnis auf Höhe des Vorjahres aus. Längerfristig dürften die Gewinne aber allein durch das steigende Zinsniveau einen Schub bekommen. Denn dadurch wird die Rendite auf die Kapitalanlagen des Konzerns steigen und damit auch der Gewinn. Gleichzeitig werden aber auch regelmäßig eigene Aktien zurückgekauft. Bis Mitte März hat die Allianz bereits 0,8 % der ausstehenden Aktien zurückgekauft.

In den nächsten Jahren dürfte es genauso weitergehen. Langfristig kann man sich deshalb bei dieser Aktie über hohe Dividenden und gleichzeitig steigende Kurse freuen.

Kommen wir damit zum zweiten Kandidaten, der K+S-Aktie (WKN: KSAG88).

K+S

Auch für K+S hat das vergangene Jahr hervorragende Zahlen mit sich gebracht. Der Nettogewinn lag bei mehr als 1,5 Mrd. Euro, oder 7,88 Euro je Aktie. Dank dieser Geldschwemme hatte der Konzern zum Ende des Jahres zum ersten Mal seit langer Zeit keine Nettoschulden mehr.

Auch im laufenden Jahr rechnet der Konzern mit starken Zahlen, die aber voraussichtlich unter dem Wert des Vorjahres liegen werden. Trotzdem soll der freie Cashflow bei 700 bis 900 Mio. Euro und damit im besten Fall auf Vorjahresniveau liegen.

Dank der soliden Bilanz und der starken Gewinne wird die Dividende auf 1,00 Euro je Aktie angehoben. Aktuell zahlt man für eine Aktie nur 18,46 Euro. Legt man sich die Aktie jetzt ins Depot, bekommt man also schon in wenigen Wochen eine Dividendenrendite von 5,4 %. Noch dazu ist die Aktie im Verhältnis zum Gewinn extrem günstig bewertet. Aktuell zahlt man weniger als das 3-Fache des letzten Jahresgewinns!

Neben der Dividende wird K+S aber auch eigene Aktien im gleichen Wert zurückkaufen. Falls der Aktienkurs in den nächsten Wochen und Monaten auf dem aktuellen Niveau bleibt, könnten in diesem Jahr etwa 5 % der Aktien vom Markt verschwinden. In Kombination mit dem dicker werdenden finanziellen Polster steigt dadurch auch die Wahrscheinlichkeit, dass die traditionell volatile Dividende langfristig an Stabilität gewinnt.

Der Artikel 5 % Dividende? Mit diesen Aktien kein Problem ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der Bärenmarkt-Überlebensguide: Wie du mit einer Marktkorrektur umgehst!

Ein erneutes Aufflammen von Corona in China, Krieg innerhalb Europas und eine schwächelnde Industrie in Deutschland in Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen. Das sind ziemlich viele Risiken, die deinem Depot nicht guttun.

Hier sind vier Schritte, die man unserer Meinung nach immer vor Augen haben sollte, wenn der Aktienmarkt einen Rücksetzer erlebt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023