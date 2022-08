5 Dinge, die Sie vielleicht nicht über Serena Williams wissen: Olympionikin, NFL-Teambesitzerin, Rekord gegen Venus und mehr

Serena Williams, die wohl größte Tennisspielerin aller Zeiten, hat den Sport in den letzten Jahrzehnten dominiert. In diesem Monat gab sie ihren Rücktritt vom Tennissport bekannt, um sich auf die Gründung einer Familie zu konzentrieren. Die Nike Inc. (NYSE:NKE) gesponserte Tennislegende beendet ihre Karriere mit einer Bilanz von 855-153 Einzeln und 192-34 Doppeln, wobei sie rund 85% ihrer Spiele gewann.… Hier weiterlesen