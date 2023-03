5 Aktien mit über 5 % Dividendenrendite!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Fünf Aktien mit über 5 % Dividendenrendite: Das ist für heute unser Programm. Jeder Einkommensinvestor weiß vermutlich, dass wir vertretbare Chancen für vertretbare Risiken identifizieren müssen. Sowie auch, dass wir uns überlegen müssen, an welchen Unternehmen wir wirklich beteiligt sein möchten.

Lass uns daher heute keine weitere Zeit mehr verlieren, sondern direkt loslegen. Hier sind die Aktien mit 5 % Dividendenrendite!

5 % Dividendenrendite: Sixt VZ

Die Aktien der Vorzugsaktien von Sixt (WKN: 723133) haben momentan noch über 5 % Dividendenrendite. Wenn wir die reguläre Dividende je Aktie von 4,13 Euro mit einem Aktienkurs von 72,55 Euro in ein Verhältnis setzen, so erhalten wir momentan sogar über 5,6 %. Das ist ziemlich interessant. Und vor allem sehr, sehr hoch.

Sixt bietet sogar noch mehr. Im Jahr 2023 und für das Geschäftsjahr 2022 soll es eine Sonderdividende in Höhe von 2,00 Euro geben. Damit steigt die Ausschüttungsrendite noch einmal deutlich an. Wer die Dividendenaktie kaufen möchte, sollte an dem Geschäft als Autovermieter und Mobilitätsdienstleister Gefallen finden. Als gründergeführtes Unternehmen, das außerdem in hohem Maße im Familienbesitz ist, dürfte das Management jedenfalls selbst stets die langfristigen Interessen im Auge behalten.

Das hieß jedoch in der Vergangenheit auch mal, dass man die Dividende je Aktie kürzte. Die derzeitigen über 5 % Dividendenrendite müssen daher nicht in jedem Jahr maximal sicher sein.

BB Biotech: Sogar in diesem Jahr gekürzt!

Eine Kürzung der Dividende je Aktie hat es sogar bei der Beteiligungsgesellschaft BB Biotech (WKN: A0NFN3) gegeben. Das Management möchte 2,85 Schweizer Franken je Aktie an die Investoren auszahlen. Ein Jahr zuvor sind es noch 3,85 Schweizer Franken gewesen. Trotzdem: Auf einem Kursniveau von 53,80 Euro locken derzeit über 5 % Dividendenrendite.

BB Biotech ist nicht nur für die Dividende interessant. Das Management- und Investmentteam investiert in spannende Biotech- und Pharma-Aktien, die langfristig orientiert ein Wertsteigerungspotenzial besitzen dürften. Steigende Aktienkurse und eine nette Dividende können daher das Ergebnis sein. Trotzdem: Mit der Dividende je Aktie und auch dem Aktienkurs kann es hin und wieder auf und ab gehen, darauf muss man sich als Investor (wenn, dann) einlassen. Das Geschäftsmodell ist jedoch definitiv zukunftsfähig.

Allianz: Wieder deutlich über 5 % Dividendenrendite!

Die dritte Aktie mit über 5 % Dividendenrendite ist die der Allianz (WKN: 840400). Der DAX-Versicherer zahlt 11,40 Euro (voraussichtlich) an die Investoren aus. Bei einem Aktienkurs von 211,55 Euro winken gegenwärtig über 5,3 % Ausschüttungsrendite. Mit einem erneut soliden Dividendenwachstum zeigt der Versicherer, dass eine starke und jährlich höhere Dividende je Aktie wichtig ist. Wobei die eigene Ausschüttungspolitik für schwierige Jahre ein Limit bei der Vorjahresdividende quasi vorgibt.

Die Allianz hatte eine schwierige Zeit. Zunächst die Corona-Pandemie, dann die Structured-Alpha-Affäre. Wenn es das Management schafft, ein normales Geschäftsjahr 2023 hinter sich zu bringen, könnte nicht nur ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10 bei den jetzigen Aktienkursen die Folge sein. Nein, sondern voraussichtlich auch eine überaus stabile und womöglich weiter wachsende Dividende.

Realty Income: Bei 61 US-Dollar erhalten wir den Wert!

Es ist zugegebenermaßen ein Drahtseilakt, ob Realty Income (WKN: 899744) 5 % Dividendenrendite hat. Das Management erhöhte zuletzt die Dividende je Aktie von 0,2485 auf 0,2545 US-Dollar. Wenn der Aktienkurs sich in Richtung der 61 US-Dollar bewegen sollte, können neue Käufer erstmalig 5 % Ausschüttungsrendite ergattern. Beim Verfassen dieses Artikels lag der Aktienkurs bei ca. 61,50 US-Dollar, was nicht ganz reichte.

Realty Income ist einer der stabilsten Zahler mit über 5 % Dividendenrendite. Der REIT schüttet seit deutlich mehr als 50 Jahren eine Dividende je Aktie aus, ist seit dem Jahre 1994 börsennotiert und damit ein Dividendenaristokrat. Über 12.000 Immobilien, langfristige Triple-Net-Lease-Verträge und operatives Wachstum per Zukäufe sorgen dafür, dass wir langfristig sogar noch mehr Dividende erwarten dürften.

W. P. Carey: Wieder mehr als 5 % Dividendenrendite!

Zu guter Letzt bietet W. P. Carey (WKN: A1J5SB) im Moment auch wieder deutlich über 5 % Dividendenrendite. Der ebenfalls in den USA beheimatete Real Estate Investment Trust schüttet jetzt 1,067 US-Dollar an die Investoren aus. Die jüngste Erhöhung der Dividende ist gerade eben bekannt gegeben worden. Bei einem Aktienkurs von 79,47 US-Dollar erhalten Einkommensinvestoren derzeit 5,37 %. Ziemlich interessant!

Seit dem Börsengang im Jahre 1998 hat der REIT nicht ein einziges Mal die Ausschüttungssumme je Aktie gekürzt. Das heißt, dass die Aktie in diesem Jahr ein echter Dividendenaristokrat wird. Ein Immobilienportfolio mit über 1.400 Einheiten und langfristige Triple-Net-Lease-Verträge bilden bei dem Real Estate Investment Trust ein sehr, sehr starkes Fundament.

