5 Aktien, die Warren Buffett seit Beginn des Jahres 2022 aggressiv verkauft hat

Aufgrund der beeindruckenden Erfolgsbilanz von Warren Buffett achten die Wall Street und die Anleger genau darauf, wann er Aktien kauft oder verkauft.

Fünf beliebte Aktien wurden im Portfolio seit Anfang des Jahres komplett verkauft oder deutlich reduziert.

Wenn der Vorstandsvorsitzende von Berkshire Hathaway (WKN:854075 -0,20 %) (WKN:A0YJQ2 -0,18 %), Warren Buffett, spricht, hören die Wall Street und die Anleger wohlweislich genau hin. Denn das Orakel von Omaha hat in den 57 Jahren, die er an der Spitze des Unternehmens steht (bis zum 31. Dezember 2021), eine Gesamtrendite von 3.641.613 % auf die Aktien der Klasse A (WKN:854075) erzielt.

Auch wenn es seit Jahrzehnten eine gute Strategie ist, auf Buffetts Spuren zu reiten, ist es genauso wichtig, die Aktien zu kennen, die der erfolgreichste Investor der Welt und sein Investmentteam verkaufen oder meiden. Im Jahr 2022 hat Warren Buffett den aggressiven Verkauf der folgenden fünf Aktien beaufsichtigt.

Wells Fargo: Alle Aktien verkauft

In diesem Jahr geht für Warren Buffett und Berkshire Hathaway eine Ära zu Ende. Im ersten Quartal verkaufte Berkshire die letzten 675.054 Aktien des Geldinstituts Wells Fargo (WKN:857949 2,21 %). Es ist das erste Mal seit 1989, dass Wells Fargo nicht kontinuierlich im Portfolio von Berkshire vertreten ist.

Obwohl Bankaktien Buffetts Lieblingsbranche sind, hat Wells Fargo eine Grundregel gebrochen, als das Unternehmen das Vertrauen seiner Kunden missbrauchte. In den Jahren 2016 und 2017 gab Wells Fargo zu, dass zwischen 2009 und 2016 rund 3,5 Millionen nicht autorisierte Konten in den Filialen eröffnet wurden. Dieses Eingeständnis löste ein kurzzeitiges Karussell unter den Führungskräften des Unternehmens aus und führte schließlich zu einem gigantischen Vergleich in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar mit den US-Aufsichtsbehörden. Da es für ein Unternehmen schwierig sein kann, seinen angeknacksten Ruf wiederherzustellen, machte sich Buffett auf den Weg zum Ausstieg.

Interessanterweise hat sich Wells Fargo in den letzten zwei Jahren jedoch recht gut entwickelt. Diese Bank hat eine lange Tradition als Anziehungspunkt für wohlhabendere Kunden. Menschen mit höherem Einkommen lassen sich von wirtschaftlichen Einbrüchen nicht so leicht aus der Ruhe bringen, und das hat Wells Fargo geholfen, eine der höchsten Kapitalrenditen unter den Geldhäusern zu erzielen.

Mit anderen Worten: Buffett könnte es irgendwann bereuen, dass er die restlichen Anteile seines Unternehmens an Wells Fargo verkauft hat.

Bristol Myers Squibb: Alle Aktien verkauft

Ein zweites bekanntes Unternehmen, das seit Jahresbeginn den Laufpass bekommen hat, ist der Pharmakonzern Bristol Myers Squibb (WKN:850501 1,58 %). Alle 5.202.674 Aktien, die Berkshire Ende 2021 hielt, wurden im ersten Quartal veräußert.

Berkshire Hathaway hat sich vor mehr als einem Jahr in eine Reihe von renommierten Arzneimittelherstellern eingekauft, wahrscheinlich in der Absicht, aus deren COVID-19-Forschung Kapital zu schlagen und von den hohen Dividenden und dem relativ stetigen operativen Cashflow zu profitieren. Bristol Myers Squibb wurde jedoch nie zu einem wichtigen Akteur auf dem Gebiet der COVID-19-Behandlung. Noch schlimmer ist, dass das Blockbuster-Krebsmedikament Revlimid aufgrund der Konkurrenz durch Generika einen leichten Umsatzrückgang zu verzeichnen hat. Die beiden letztgenannten Faktoren sind meine besten Vermutungen darüber, warum Bristol Myers Squibb den Laufpass gegeben wurde.

Aber wenn man die Sache etwas breiter betrachtet, ist Bristol Myers eine preiswerte Cashcow, die noch Luft nach oben zu haben scheint. Das orale Antikoagulans Eliquis, das in Zusammenarbeit mit Pfizer entwickelt wurde, hat Revlimid beim Jahresumsatz überholt. Und das Krebsimmuntherapeutikum Opdivo hat eine reelle Chance, den Jahresumsatz von 10 Mrd. US-Dollar zu übertreffen, dank der Möglichkeit, den Anwendungsbereich zu erweitern.

Mit dem nur 9-fachen der von der Wall Street für 2023 prognostizierten Gewinne bietet Bristol Myers Squibb ein vernünftiges Chance-Risiko-Profil für geduldige Investoren.

AbbVie: Alle Aktien verkauft

Bristol Myers ist nicht der einzige große Arzneimittelhersteller, den Warren Buffetts Unternehmen in diesem Jahr abgestoßen hat. AbbVie (WKN:A1J84E -0,62 %), das ursprünglich 2020 von Berkshire Hathaway gekauft wurde, wurde komplett verkauft. Buffett und sein Investorenteam trennten sich von allen 3.033.561 Aktien, die sie Ende 2021 hielten.

Der Grund für den Verkauf aller AbbVie-Aktien war wahrscheinlich derselbe wie der für die Trennung von Bristol Myers Squibb. Obwohl AbbVie den Anlegern in unsicheren Zeiten Stabilität bot, wurde das Unternehmen nie ein großer Akteur in der COVID-19-Landschaft. Außerdem sieht sich das führende Medikament, der Entzündungshemmer Humira, auf den internationalen Märkten mit Biosimilars konfrontiert. Während die Humira-Verkäufe in den USA im letzten Quartal um 2,2 % stiegen, gingen die internationalen Verkäufe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22,6 % zurück.

Obwohl AbbVie mit dem 12-fachen der von der Wall Street für 2023 prognostizierten Gewinne immer noch preiswert ist, könnte Buffetts Ausstieg in diesem Fall sinnvoll sein. Humira machte im ersten Quartal 35 % des weltweiten Nettoumsatzes aus, und die Konkurrenz durch Biosimilars wird auch in den USA auf den Umsatz drücken. Auch wenn AbbVie im Jahr 2020 Allergan übernommen hat, um seinen Umsatz und seine Produktentwicklungspipeline zu diversifizieren, ist es schwer vorstellbar, dass der Gewinn von AbbVie in den kommenden Jahren durch einen Rückgang der Humira-Verkäufe nicht stark beeinträchtigt wird.

Royalty Pharma: Reduziert um 82%

Der Anteil von Berkshire Hathaway an Royalty Pharma (WKN:A2P62D 2,69 %) wurde seit Jahresbeginn stark reduziert. Insgesamt wurden 7.151.896 Aktien verkauft, so dass sich nur noch knapp 1,5 Millionen Aktien im Portfolio von Buffetts Unternehmen befinden.

Royalty Pharma, ein Unternehmen, das Lizenzzahlungen aus dem Nettoumsatz von mehr als 35 zugelassenen Medikamenten erhält, wurde erst im dritten Quartal 2021 in Berkshires Portfolio aufgenommen. Die Reduzierung des Anteils um 82 % sechs bis neun Monate später deutet darauf hin, dass einer von Buffetts Leutnants, Todd Combs oder Ted Weschler, diese Entscheidung getroffen hat. Es kommt selten vor, dass Warren Buffett eine Position nur ein paar Monate lang hält.

Der Grund dafür, dass Berkshire Hathaway 82 % seiner Position bei Royalty Pharma abgestoßen hat, hat meiner Meinung nach mit dem bevorstehenden Verlust der Exklusivität zu tun, der sich voraussichtlich auf die Lizenzeinnahmen des Unternehmens auswirken wird. Humira ist zum Beispiel eine der mehr als 35 Therapien, mit denen Royalty Pharma Einnahmen erzielt. Da im nächsten Jahr eine Reihe von Humira-Biosimilars in den USA auf den Markt kommen wird, könnten die Lizenzeinnahmen des Unternehmens in naher Zukunft ihren Höhepunkt überschreiten.

Verizon Communications: Um 99 % reduziert

Die fünfte und letzte Aktie, die Warren Buffett im Jahr 2022 aggressiv verkauft hat, und die wohl überraschendste von allen, ist der Telekommunikationsriese Verizon Communications (WKN:868402 0,39 %). Berkshire verkaufte im ersten Quartal 157.444.464 Aktien von Verizon. Ende März waren es nur noch 1.380.111 Aktien.

Das Seltsame an diesem Verkauf ist, dass Verizon nur etwa ein Jahr lang zu den Top-10-Aktien von Berkshire Hathaway gehörte. Um es noch einmal zu betonen: Warren Buffett kauft in der Regel große Unternehmen, die er über einen langen Zeitraum halten will. Dass Berkshire Hathaway in kurzen Zeiträumen in Aktien ein- und aussteigt, ist….komisch.

Wenn es einen Grund für diesen großen Verkauf gibt, könnte es die historisch hohe Inflation sein. Wenn die Preise für Waren und Dienstleistungen rapide ansteigen, trifft das in der Regel die untersten Einkommensschichten am stärksten. Auch wenn Mobilfunk und Smartphones in den letzten zehn Jahren zu einem Grundbedürfnis geworden sind, schränkt die Inflation die Kaufkraft der Verbraucher ein. Es überrascht daher nicht, dass Verizon die Wall Street darauf hinwies, dass die Gewinne für das Gesamtjahr am unteren Ende der zuvor abgegebenen Prognose liegen werden, die das Unternehmen in seiner Gewinnmitteilung zum ersten Quartal abgegeben hatte.

Der Silberstreif bei Verizon ist, dass es selten Überraschungen gibt. Die Abwanderungsraten bei Mobilfunkanbietern steigen in der Regel nicht so stark an, wenn die Wirtschaft schrumpft, und die Aktien von Verizon sind mit dem 9-fachen der von der Wall Street für 2022 und 2023 prognostizierten Gewinne recht risikoarm. Wenn du dann noch eine Dividendenrendite von 5 % dazukommt, hast du eine langweilige, aber potenziell profitable Anlagemöglichkeit für konservative Investoren.

