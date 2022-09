5 Adobe-Analysten reagieren auf Gewinnüberschreitung, verfehlte Prognose und Figma-Übernahme

Finanztrends Video zu Adobe



mehr >

Die Aktien von Adobe Inc (NASDAQ:ADBE) wurden am Freitag um weitere 4,5 % niedriger gehandelt, nachdem die Aktie am Donnerstag um 17 % gefallen war, der schlechteste Tag seit 2010. Am Donnerstag meldete Adobe für das dritte Quartal ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 3,40 US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzungen der Analysten von 3,33 US-Dollar. Der Quartalsumsatz lag bei… Hier weiterlesen