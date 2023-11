5,5 Millionen Personen in Deutschland heizen aufgrund finanzieller Schwierigkeiten unzureichend

Die Zahl der Menschen, die ihre Wohnungen nicht angemessen beheizen können, hat sich seit 2021 verdoppelt, wobei eine Gruppe besonders betroffen ist.

Die anhaltende globale Energiesituation bringt immer mehr Menschen in finanzielle Schwierigkeiten. Besonders betroffen sind dabei Alleinerziehende, Familien mit mindestens drei Kindern und Alleinstehende. Laut aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes haben sich die Haushalte, die sich aufgrund von finanziellen Engpässen keine ausreichende Heizung leisten können, in Deutschland im Vergleich zu 2021 verdoppelt.

Der Anstieg wird vor allem auf die höheren Energiepreise im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine zurückgeführt. Insgesamt leben 5,5 Millionen Menschen in Deutschland in Haushalten, die sich aus finanziellen Gründen keine angemessene Wärme leisten können. Dies entspricht einem Anteil von 6,6 Prozent der Bevölkerung.

Besonders prekär ist die Situation für Alleinerziehende, von denen 14,1 Prozent angaben, unzureichend heizen zu können. Auch Familien mit mindestens drei Kindern (9,7 Prozent) und Alleinstehende (7,3 Prozent) waren überdurchschnittlich betroffen.

Im Vergleich mit anderen EU-Mitgliedstaaten liegt Deutschland jedoch immer noch unter dem Durchschnitt. Während im vergangenen Jahr in der Europäischen Union insgesamt 9,3 Prozent der Bevölkerung finanziell nicht in der Lage waren, ihre Wohnung ausreichend zu heizen, waren es in Deutschland nur 6,6 Prozent. Den höchsten Anteil hatten dabei Einwohner Bulgariens, von denen gut jeder fünfte (22,5 Prozent) angab, nicht angemessen heizen zu können. In Finnland (1,4 Prozent), Luxemburg (2,1 Prozent) und Slowenien (2,6 Prozent) war die Situation hingegen deutlich besser.

Diese Ergebnisse basieren auf den Daten der europäischen Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen. Die Selbsteinschätzung der Haushalte zum angemessenen Heizen der Wohnung ist ein wichtiger Indikator zur Messung materieller und sozialer Entbehrung.

Trotz des vergleichsweise niedrigen Anteils in Deutschland bleibt die Situation besorgniserregend. Die steigenden Energiepreise machen es immer mehr Menschen unmöglich, ihre Wohnungen angemessen warm zu halten. Eine Lösung dieser Problematik ist dringend gefordert, um die Lebensbedingungen der Betroffenen zu verbessern.

