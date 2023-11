5.000 Euro übrig? Mit dieser Top-Dax-Aktie auf ein brillantes Börsenjahr 2024 setzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

2023 neigt sich ja nun schon bald wieder dem Ende zu. Und wie in jedem Jahr konnte man mit der einen oder anderen deutschen Aktie ansehnliche Gewinne einfahren. Während der DAX im Moment nur noch rund 8 % höher notiert als Anfang Januar.

Doch ich finde, es ist Zeit, nach vorne zu blicken, um sich eventuell schon einmal für das kommende Börsenjahr zu positionieren. Hätte ich beispielsweise gerade 5.000 Euro zum Investieren zur Verfügung, gäbe es für mich gleich mehrere Gründe, sie in den Top-DAX-Wert Siemens (WKN: 723610) zu investieren.

Es ist zwar durchaus möglich, dass die Siemens-Aktie dieses Jahr nicht mit einem Plus abschließen könnte. Dies steht unter anderem natürlich mit den Problemen der Tochter Siemens Energy (WKN: ENER6Y) in Zusammenhang.

Aber bereits im Sommer kam es bei den Siemens-Papieren zu Kursabschlägen, nachdem sich der Münchener Konzern für seine Sparte Digital Industries etwas pessimistischer gezeigt hatte. Aber gerade hier könnte meines Erachtens noch viel Fantasie vorhanden sein.

Potenzial durch KI

Der Megatrend KI ist derzeit in aller Munde und wird uns wohl auch noch längere Zeit begleiten. Und Siemens ist hier keineswegs untätig. Erst vor Kurzem gab es die Meldung, dass man in Partnerschaft mit dem Technologieriesen Microsoft (WKN: 870747) die Künstliche Intelligenz für die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine in der Produktion nutzbar machen wolle.

Und so wurde von den beiden Unternehmen Ende Oktober der Siemens Industrial Copilot vorgestellt. Dieser soll mit Zuhilfenahme von KI in Zukunft dabei helfen, Roboter oder andere Automatisierungssysteme wesentlich schneller zu programmieren. Damit könnten Simulationszeiten deutlich verkürzt und Fehler beseitigt werden.

Was sich für die heutige Zeit recht unspektakulär anhört, könnte durchaus eine große Sprengkraft besitzen. In der Meldung von Siemens heißt es nämlich: „Ein mehrere Wochen dauernder Prozess wird so auf wenige Minuten reduziert.“

Ergebnisse und Ausblick können überzeugen

Aber nicht nur die oben genannte Nachricht könnte der Siemens-Aktie eventuell wieder neuen Schub geben. Denn das Management hat in einer ersten Konsensschätzung für das bei Siemens bereits am 30.09. zu Ende gegangene Geschäftsjahr 2023 einen Gewinn vor Steuern von 11,08 Mrd. Euro mitgeteilt.

Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg von 69 %. Allerdings war das Jahr 2022 bei Siemens von hohen Abschreibungen auf das ehemalige Energiegeschäft geprägt, sodass man hier beide Ergebnisse nur bedingt miteinander vergleichen kann.

Der Konsensschätzung kann man aber weiterhin entnehmen, dass Siemens auch für das gerade angelaufene Geschäftsjahr optimistisch bleibt und sowohl beim Umsatz als auch beim Vorsteuergewinn mit einem weiteren Anstieg rechnet.

Nach Schätzungen von MarketScreener soll sich diese Entwicklung übrigens noch weiter fortsetzen. Für das Geschäftsjahr 2025 wird dann nämlich von den Experten ein Gewinn vor Steuern in Höhe von 13,14 Mrd. Euro erwartet.

Aktie mit Potenzial

Aktuell kann die Siemens-Aktie ihre Stärke allerdings noch nicht so richtig präsentieren. Mit 130,74 Euro (10.11.2023) notiert sie aktuell in etwa auf dem Niveau von Anfang Januar und hat gegenüber ihrem bisherigen Allzeithoch, welches sie am 15.06.2023 mit 165,78 Euro markierte, rund 21 % an Wert eingebüßt.

Durch den gedrückten Kurs hat sich ihre Bewertung auf ein moderates KGV von 13 verringert. Die Dividendenrendite ist hingegen ein wenig angestiegen und weist nun einen Wert von 3,25 % auf.

Ich sehe Siemens durch sein Engagement im Bereich KI auf einem zukunftsweisenden Weg. Weiterhin wird man für 2023 voraussichtlich ein sehr gutes Ergebnis präsentieren können. Hinzu kommen noch eine recht niedrige Bewertung der Aktie und eine ansprechende Ausschüttungsrendite.

Die oben angesprochenen 5.000 Euro könnten hier also durchaus gut investiert sein. Und zwar meiner Ansicht nach nicht nur für ein erfolgreiches Börsenjahr 2024, sondern auch noch weit darüber hinaus.

