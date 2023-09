5N Plus Aktie: Wer hätte das gedacht?

Für die Aktie 5n Plus stehen per 15.09.2023, 03:42 Uhr 3.59 CAD an der Heimatbörse Toronto zu Buche. 5n Plus zählt zum Segment "Spezialchemikalien".

Unsere Analysten haben 5n Plus nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der 5n Plus ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die 5n Plus-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 61,11, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 58,21, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei 5n Plus aktuell 0, Damit ergibt sich eine negative Differenz von -3,57 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien". 5n Plus bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der 5n Plus wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu 5n Plus vor. Das Kursziel für die Aktie der 5n Plus liegt im Mittel wiederum bei 4,63 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 3,56 CAD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 29,92 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der 5n Plus insgesamt die Einschätzung "Buy".

