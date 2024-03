5N Plus Aktie: Was wird das noch werden?

Die 5n Plus Aktie hat in den letzten 12 Monaten von Analysten 2 Mal die Einschätzung "Gut" und kein Mal die Einschätzung "Neutral" oder "Schlecht" erhalten. Dies führt zu einem langfristigen Rating von "Gut" von institutioneller Seite aus. In den letzten 30 Tagen gab es 1 "Gut"-Empfehlung und keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel kennzeichnet. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 25,56 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 5,63 CAD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" von institutionellen Analysten.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Stimmung in Bezug auf 5n Plus daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -3,58 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält 5n Plus eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) für 5n Plus liegt bei 76,67, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,7 und führt zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Schlecht".