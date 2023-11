5N Plus Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Aktienkurs von 5n Plus hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 30,59 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -10,54 Prozent gefallen, was bedeutet, dass 5n Plus eine Outperformance von +41,13 Prozent in dieser Branche aufweist. Auch der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -10,54 Prozent, und 5n Plus übertraf diesen Durchschnittswert um 41,13 Prozent. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Ein weiteres Signal, das bei der Analyse der Aktie berücksichtigt werden kann, ist der Relative Strength Index (RSI). Der RSI für 5n Plus liegt bei 67,74, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Ein ähnliches Bild ergibt sich beim RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist und bei 49,07 liegt, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um 5n Plus werden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso bleibt die Rate der Stimmungsänderung kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt.

Die Analysten haben 5n Plus in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates zu 5n Plus gab, liegt das Kursziel im Mittel bei 4,63 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 40,58 Prozent bedeutet und somit auch zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine positive Gesamteinschätzung für die Aktie von 5n Plus als "Gut".