5N Plus Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Dividendenrendite von 5n Plus beträgt aktuell 0 Prozent, was 3,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von 5n Plus beträgt derzeit 47,37 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,1, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten haben die Aktie von 5n Plus in den letzten zwölf Monaten mit 2 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 4,63 CAD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 27,41 Prozent führt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch die Analysten.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber 5n Plus eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält 5n Plus daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung von der Redaktion.