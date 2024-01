5N Plus Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von 5n Plus in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält 5n Plus daher ein "neutral" Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat 5n Plus eine Rendite von 31,62 Prozent erzielt, was um mehr als 42 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -10,48 Prozent, wobei 5n Plus mit 42,1 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "gut" Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die 5n Plus-Aktie beträgt aktuell 12, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und daher ein "gut" Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und wird mit "neutral" eingestuft.

Gemäß der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird 5n Plus als "gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,39 CAD, während der Aktienkurs bei 3,78 CAD liegt, was einer Abweichung von +11,5 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt mit einer Abweichung von +12,17 Prozent ein "gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "gut" Rating basierend auf der technischen Analyse.