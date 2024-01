5I5J Aktie: Nach so langer Zeit …

Bei 5i5j ist die Dividende von 0% im Vergleich zum Branchendurchschnitt Multiline-Einzelhandel (2,56%) niedriger einzustufen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für 5i5j in den letzten Wochen kaum verändert und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher wird 5i5j in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5i5j mit einem Wert von 196,32 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich Aktienkurs liegt 5i5j mit einer Rendite von -10,08% über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Immobilien". Auch im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite von 5i5j darüber. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.