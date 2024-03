5I5J Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Aktienkurs von 5i5j hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,67 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -18,69 Prozent gefallen, was bedeutet, dass 5i5j eine Underperformance von -10,97 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Immobilien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -18,69 Prozent im letzten Jahr, und 5i5j lag 10,97 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird 5i5j in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt 5i5j mit 0 % Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt Multiline-Einzelhandel (2,69 %) niedriger. Die Differenz von 2,69 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz ist bei 5i5j eine unterdurchschnittliche Aktivität festzustellen. Die Diskussionsintensität war gering, und die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von 5i5j liegt bei 22,81, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 30 ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung als "Gut" auf diesem Niveau.