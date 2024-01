5I5J Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei 5i5j beträgt das aktuelle KGV 196. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" haben im Durchschnitt ein KGV von 0, daher ist 5i5j aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über 5i5j in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über 5i5j deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating insgesamt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der 5i5j-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,77 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (2,18 CNH) liegt deutlich darunter (Unterschied -21,3 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs (2,39 CNH) ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,79 Prozent Abweichung). Daher wird die 5i5j-Aktie kurzfristig auch mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Um zu beurteilen, ob die 5i5j-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurden der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage und der RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 46,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 liegt bei 64,29, somit erhält die Aktie auch für diesen Indikator ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält 5i5j daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.