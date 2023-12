5I5J Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Dividendenpolitik von 5i5j wird derzeit von unseren Analysten als negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt. Dies entspricht einer Differenz von -2,46 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Multiline-Einzelhandel. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war jedoch höher als üblich, was zu einem positiven Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine negative Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag mit 2,4 CNH 15,49 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Trotzdem übertrifft die Rendite der Aktie im Immobiliensektor und im Multiline-Einzelhandel deutlich die Durchschnittsrendite, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.