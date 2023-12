5I5J Aktie: Finger Weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für die 5i5j-Aktie bei 62,96, was als neutral eingestuft wird, da weder eine Über- noch eine Unterverkaufssituation vorliegt. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) zeigt sich mit einem Wert von 65 eine neutrale Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können ebenfalls Auswirkungen auf die Aktienkurse haben. Bei 5i5j wird langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf Dividenden weist 5i5j derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,51% liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der 5i5j-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,79 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,25 CNH liegt, was einer Abweichung von -19,35 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von -6,25 Prozent. Somit wird die 5i5j-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Insgesamt ergibt sich somit ein eher neutraler bis negativer Gesamteindruck für die 5i5j-Aktie, basierend auf den verschiedenen analysierten Faktoren.