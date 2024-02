5E Advanced Materials Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "5E ADVANCED MATERIALS":

Die Aktie von 5e Advanced Materials hat in den letzten Handelstagen eine negative Entwicklung gezeigt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,58 USD, während der aktuelle Kurs bei 1,165 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -54,84 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1,37 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -14,96 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen ebenfalls negativ. An zwei Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Diskussionen der Anleger waren von negativen Themen geprägt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 64 und der RSI auf 25-Tage Basis bei 58,8. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Die Zunahme negativer Kommentare über 5e Advanced Materials in den Social Media in den letzten Wochen führte zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Die Aktie wurde zwar in normaler Frequenz diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt, jedoch insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.