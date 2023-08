50 % Umsatzwachstum: Das ist meine Top-Gaming-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo":

Meine Top-Gaming-Aktie heißt Nintendo (WKN: 864009). Bereits seit einiger Zeit bin ich in die Anteilsscheine der japanischen Konsolen- und Spiele-Schmiede investiert. Die Performance ist bislang nicht bahnbrechend. Aber es handelt sich doch um eine gute Position in meinem Portfolio.

Nun hat Nintendo neue Zahlen präsentiert. Sie zeigen wieder einmal, warum die Aktie meine Top-Gaming-Position ist. Nicht nur, dass ich selbst ein Fan von den Konsolen und Spielen bin. Nein, sondern ich werde es auch immer mehr von den Anteilsscheinen.

Zahlen meiner Top-Gaming-Aktie Nintendo!

Insgesamt präsentierte Nintendo ein absolut starkes Zahlenwerk. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich sogar um starke 50 % auf 461,3 Mrd. Yen. Damit ist das erste Vierteljahr im neuen Geschäftsjahr 2024 bereits mit einem rasanten Sprung gestartet. Aber auch die Ergebniszahlen sind überaus solide.

Nintendo schaffte beim operativen Ergebnis ein Wachstum von 85 % im Jahresvergleich auf 185,4 Mrd. Yen. Mit einem auf die Aktionäre entfallenden Ergebnis in Höhe von 181 Mrd. Yen gelang dem Konzern ein Plus von 52,1 %. Je Aktie entspricht das wiederum einem Wert von 155,48 Yen. Ein insgesamt interessantes Zahlenwerk.

Natürlich rechne ich bei meiner Top-Gaming-Aktie nicht immer mit solchen Wachstumsraten. Eigentlich besitzt Nintendo ein sehr reifes Geschäftsmodell. Der springende Punkt ist jedoch: Mit dem neuen Zelda-Teil The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gelang dem Management erneut ein Verkaufsschlager, der sich bereits 18,5 Mio. mal verkauft hat. Das befeuerte auch die Anzahl verkaufter Switch-Einheiten, die mit 130 Mio. ein absoluter großartiger Erfolg ist. Die Zahlen spiegeln wieder einmal wider, dass Stärke hinter dem Geschäft und den eigenen Marken steckt.

Ebenfalls positiv: Super Mario begeisterte an der Kino-Kasse, wodurch Nintendo auch abseits des Konsolen- und Videospiele-Kerngeschäfts solide Einnahmen generieren konnte. Im Segment Mobile and IP related Business wuchs der Umsatz um 190 % auf 31,8 Mrd. Yen. Vor allem, da der Super-Mario-Film in diesem Bereich solide Umsätze verzeichnen konnte.

Nicht nur solche Zahlen…

Natürlich ist meine Top-Gaming-Aktie Nintendo weiterhin zyklisch. Die Verkäufe der Switch und Kassenschlager wie der neue Zelda-Ableger können das Zahlenwerk befeuern. Aber zeitweise auch dafür sorgen, dass das Zahlenwerk in einem nachlassenden Zyklus tiefer ausfällt.

Der springende Punkt meiner Investitionsthese ist jedoch: Nintendo besitzt starken und beliebten Content. Das führt dazu, dass die Verbraucher gerne in dem Ökosystem bleiben und auf ein Abenteuer mit Link aus Zelda, Super Mario, Donkey Kong oder auch Yoshi gehen. Etwas, das auf anderen Konsolen eben nicht möglich ist.

Diese Stärke spielt meine Top-Gaming-Aktie ideal aus. Ich bin überzeugt: Nintendo wird immer wieder die Verbraucher mit Videospielen und Konsolen begeistern können. Auf Basis der jüngsten Quartalszahlen läge ein Kurs-Gewinn-Verhältnis derzeit bei ca. 10. Das bleibt bestimmt nicht immer so. Aber es wirkt auch gewiss nicht sehr teuer.

