500 METER IN THERMISCHER SICHT - AGM G2 GUARDIAN VERÖFFENTLICHUNG

Barcelona, Spain (ots/PRNewswire) -AGM Mobile stellt das AGM G2 Guardian vor, das anspruchsvollste robuste Premium-Smartphone auf dem Markt. Guardian ist das erste Smartphone der Welt, in das eine Wärmebildkamera mit großer Reichweite integriert ist, die Wärmesignaturen aus Hunderten von Metern Entfernung erkennen kann - eine entscheidende Innovation in einer Branche, die sich darauf konzentriert, zuverlässige Telefone für raue Umgebungen oder den Außenbereich anzubieten.Das Flaggschiff von AGM bietet einer Vielzahl von professionellen und anspruchsvollen Anwendern einen unvergleichlichen Nutzen dank einer innovativen Wärmebildkamera, die für verschiedenste Anwendungen wie Überwachung, Suche und Rettung, Jagd oder Wartung und vieles mehr geeignet ist.Das G2 Guardian ist mit vielen hochwertigen Komponenten und wichtigen Funktionen ausgestattet, um ein müheloses Benutzererlebnis zu bieten. Es basiert auf dem QCM6490, einem industrietauglichen Octacore-Chipsatz von Qualcomm, kombiniert mit 8/12 GB RAM, um seine Leistung zu steigern und 5G/WiFi 6-Konnektivität zu bieten. Bemerkenswert ist auch das großzügige 6,58 Zoll FHD+ Display, das mit 120 Hz läuft und durch Corning Gorilla Glass geschützt ist.Es ist ein Gerät, das dank seiner Spitzentechnologie zu einem Spitzenreiter in seinem Marktsegment werden soll, ohne dabei die für AGM bekannte Liebe zum Detail und die Qualitätsstandards zu beeinträchtigen. Guardian ist wie andere AGM-Geräte kampferprobt und geschmiedet, um Stürze, Flüssigkeiten oder Staub zu überstehen."Wir freuen uns sehr, den G2 Guardian vorzustellen. Wir haben das Gefühl, dass heutzutage alle Unternehmen in unserem Marktsegment den sicheren Weg gehen und neue Modelle einführen, die sich eigentlich sehr ähnlich sind, aber das ist etwas, was wir bei AGM nicht tun wollen. Unser Ziel ist es, innovativ zu sein und unserer Community zuverlässige Hightech zu bieten. Mit Guardian haben wir das Gefühl, dass wir dies geschafft haben", sagt Daniel Perez, Produktmanager bei AGM Mobile.Der AGM Guardian ist die jüngste Ergänzung des AGM-Portfolios an robusten Mobilgeräten, die für Outdoor-Enthusiasten und Praktiker entwickelt und hergestellt wurden. AGM hat sich auf die Entwicklung robuster Mobilgeräte konzentriert, die Outdoor-Enthusiasten und Profis bei der Bewältigung ihrer täglichen Herausforderungen unterstützen.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der AGM G2 Guardian ein bahnbrechendes Gerät ist, das Robustheit und Innovation vereint. Mit seiner hochmodernen Technologie ist es die erste Wahl für alle, die von ihren mobilen Geräten das Beste an Zuverlässigkeit und Funktionalität erwarten.