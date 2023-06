500 Kilometer, 846.703 Euro und unzählbares Engagement: Rekordspende beim HomeRide

München (ots) - Mehr als 750 Fahrer sind beim 24 Stunden-RennenHomeRide in Den Haag gestartet und haben insgesamt 846.703 EuroSpenden eingefahren. Auch fünf Teams für die deutsche McDonald'sKinderhilfe waren dabei und sammelten insgesamt über 57.000 Euro fürFamilien schwer kranker Kinder, die in den Ronald McDonald Häusernein Zuhause auf Zeit finden.Durchhaltevermögen, Zusammenhalt und ein großes Herz zeichnen dieTeams, Sponsoren und freiwilligen Helfer des HomeRide aus. Bereitsseit 2010 veranstaltet der Ronald McDonald Kinderfonds Niederlandedas Charity-Event, um Geld für Familien schwer kranker Kinder zusammeln. Bereits zum 4. Mal nahm die McDonald's Kinderhilfe Stiftungam vergangenen Wochenende mit mehreren Teams an derBenefiz-Radrundfahrt teil.>Der HomeRide unserer Kollegen des Ronald McDonald KinderfondsNiederlande ist eine Erfolgsgeschichte und zeigt, dass Viele Großesbewirken können<, sagt Adrian Köstler, Vorstand der McDonald'sKinderhilfe Stiftung und selbst aktiver Teilnehmer beim HomeRide2019. >Dank engagierter Spender und zahlreicher Unterstützer konntendie deutschen Teams mehr als 57.000 Euro für die Familien in denRonald McDonald Häusern sammeln und ermöglichen so ein Zuhause aufZeit.