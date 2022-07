500 Aktien von W. P. Carey sind nötig, um diesen „Meilenstein“ zu erreichen

500 Aktien von W. P. Carey (WKN: A1J5SB)? Na klar: Ein erster Meilenstein, der offensichtlich ist, sind über 500 US-Dollar Dividende pro Vierteljahr. Gemessen an einer Ausschüttungssumme je Aktie in Höhe von 1,059 US-Dollar gäbe es sogar 529,50 US-Dollar. Wenig ist das definitiv nicht.

Allerdings ist unser heutiger Anlass ein deutlich anderer. Man benötigt als Investor einen solchen Einsatz, um die Dividendenerhöhung signifikant zu spüren. Signifikant … ein Wort, das wir ebenfalls mit weiterem Kontext versehen können.

W. P. Carey: 500 Aktien sind dafür nötig!

Genauer gesagt benötigt man bei W. P. Carey 500 Aktien des REITs, um diesen Meilenstein zu erreichen: einen US-Dollar mehr. Mehr als was? Einfach ausgedrückt: Im Vergleich zur vorherigen Dividendenzahlung. Das Management hat schließlich in diesem Quartal und erst kürzlich 1,059 US-Dollar an die Investoren ausgezahlt. Hier ist der passende Vergleichswert.

Im Quartal davor sind es schließlich noch 1,057 US-Dollar gewesen. Es war erneut ein marginaler Schritt. Heruntergerechnet auf einen US-Dollar, den wir an Gesamtausschüttung mehr haben möchten, benötigt es sage und schreibe 500 Anteilsscheine. Das ist wirklich eine Menge.

Quantifizieren wir es noch weiter. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 83,37 US-Dollar müsste man also 41.685 US-Dollar in den US-amerikanischen Real Estate Investment Trust investiert haben. Das ist eine Menge. Entsprechend ist ein Zwischenfazit bei W. P. Carey: Die Erhöhung der Dividende spürt man als Otto-Normal-Investor mit einem gewöhnlichen, breiten Portfolio eigentlich kaum.

Aber: Es ist ein Prozess

Trotzdem ist jeder kleine Mosaikstein Teil eines größeren Puzzles. W. P. Carey erhöht schließlich auf Vierteljahresbasis die Dividende je Aktie. Zuletzt jeweils um 0,002 US-Dollar, was zwar vergleichsweise wenig ist. Aber wenn wir diese Entwicklung auf ein Jahr betrachten, so benötigt man lediglich 125 Anteilsscheine, um nach diesem Jahr und diese Dividendenentwicklung weitergedacht einen US-Dollar mehr Dividende einzustreichen.

Das bedeutet: Es ist möglich, über kurz oder lang spürbar mehr Ausschüttungssumme je Aktie zu erhalten. Aber man muss es eben als einen Prozess sehen. Es könnte jedoch einen anderen Hoffnungsschimmer geben, nämlich mehr Dividendenwachstum. Zwar macht die Historie dahin gehend im Moment wenig Mut, aber wer weiß. Operativ läuft es schließlich derzeit bedeutend besser.

Bei Funds from Operations je Aktie in Höhe von 1,35 US-Dollar je Aktie liegt das Ausschüttungsverhältnis jedenfalls bei 78,4 %. Das könnte das Potenzial haben, dass wir perspektivisch mehr Dividendenwachstum sehen. Für den Moment heißt es jedoch: Ja, es braucht wirklich 500 Aktien von W. P. Carey, um einen US-Dollar mehr pro Vierteljahr an Dividende einzustreichen. Das ist viel. Oder wenig, je nachdem, welche Perspektive man hat.

Vincent besitzt Aktien von W. P. Carey. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

