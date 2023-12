4basebio Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Wir betrachten den RSI für 4basebio auf 7- und 25-Tage-Basis. Aktuell liegt der RSI7 bei 23,08 Punkten, was darauf hindeutet, dass 4basebio überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im überverkauften Bereich (Wert: 9,38), wodurch das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält das 4basebio-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz im Zusammenhang mit 4basebio festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung zu 4basebio in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ebenfalls als "Neutral" eingestuft werden kann.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der 4basebio-Aktie von 640 GBP mit +8,07 Prozent Entfernung vom GD200 (592,2 GBP) als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50 liegt bei 552,7 GBP und weist einen Abstand von +15,8 Prozent auf, was ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.