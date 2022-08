4 solide REITs mit einer Dividendenrendite von über 8%

In der ersten Hälfte des Jahres 2022 fiel der S&P 500 um 20,6 %, sein schlechtestes Ergebnis seit 1970. Die Inflationsrate in den USA lag im Juni bei 9,1 %. Ökonomen gehen davon aus, dass sie in den kommenden Monaten noch höher ausfallen wird. Ende Juli erhöhte die Federal Reserve den Leitzins um 75 Basispunkte und damit zum zweiten Mal… Hier weiterlesen