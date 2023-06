4 günstige Energie-Aktien aus der zweiten Reihe

Weltweit blicken die Börsen gespannt auf den Mittwoch. Wird die US-Notenbank eine Pause einlegen, wie von den Meisten erwartet und bereits weitgehend eingepreist, oder wird sie erneut an der Zinsschraube drehen? Die neuen US-Inflationsdaten am Dienstagmittag werden die Richtung vorgeben. Tech-Werte haben im Vorfeld bereits kräftig zugelegt – doch SD-Expertin Miriam Kraus empfiehlt im Interview andere Sektoren, die Anleger jetzt in den Fokus nehmen sollten.



Die selbstständige Finanzexpertin



Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.