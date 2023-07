4 fundamental gut aufgestellt Aktien, die nicht zu stoppen sind!

Fundamental gut aufgestellt Aktien auf dem Weg zu neuen Allzeithochs gesucht? Die Aktienmärkte sind in ständiger Bewegung und Anleger stehen vor der großen Herausforderung, ihr Portfolio zu diversifizieren und gleichzeitig eine potenziell gute Rendite zu erzielen.

4 Aktien, die überzeugen…

In diesem Artikel möchte ich einmal auf vier Aktien eingehen, die derzeit eine starke Performance zeigen und als fundamental gut positioniert gelten. Diese Aktien haben zuletzt regelmäßig neue Allzeithochs erreicht und blicken tendenziell einer vielversprechenden Zukunft entgegen.

Konkret handelt es sich um die Anteilsscheine von Ferrari (WKN: A2ACKK), TJX Companies (WKN: 854854), Eli Lilly (WKN: 858560) und Apple (WKN: 865985). Wagen wir heute mal einen kurzen Blick auf diese Kandidaten.

Ferrari-Aktie: Italienische Pferdestärken

Der italienische Luxusautobauer Ferrari feiert mit seinen exklusiven Sportwagen weltweit große Erfolge. Der Kurs der Ferrari-Aktie stieg zuletzt sogar auf stolze 295 Euro und bestätigte damit die Zuversicht der Anleger.

Das Unternehmen mit Sitz in Maranello profitiert zweifellos von der weltweit starken Nachfrage nach Luxusautos und der Faszination für die Marke Ferrari. Vor allem der Markt in den Schwellenländern, wo immer mehr Menschen zu Millionären werden, sorgt für Wachstumsfantasie. Die Marke ist begehrt und scheint keinen Modetrends zu unterliegen, was langfristig ein Vorteil für Investoren sein kann.

TJX Companies: Marken-Discounter auf globalem Expansionskurs

TJX Companies ist ein US-amerikanisches Einzelhandelsunternehmen, das für seine Discountmarken wie T.J.Maxx, Marshalls und HomeGoods bekannt ist. Der Aktienkurs von TJX Companies erreichte kürzlich ein Allzeithoch von rund 83 US-Dollar und markiert damit den Weg in neue Sphären.

Der Einzelhandelskonzern profitiert hier im Kern von der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach qualitativ hochwertigen Produkten zu niedrigen Preisen. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten schauen die Kunden gerne auf den Preis, was das derzeit große Interesse an der Aktie erklären könnte. Positiv stimmt mich, dass das Geschäftsmodell weiter ausgerollt wird. Vor allem außerhalb der USA könnte noch viel Potenzial schlummern.

Eli Lilly: Schlankheits- und Demenzmittel sorgen für Fantasie

Eli Lilly ist ein führendes Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten spezialisiert hat. Der Aktienkurs von Eli Lilly erreichte zuletzt ein Allzeithoch bei rund 468 US-Dollar. Es ist heute der wertvollste Pillenhersteller der Welt.

Der Pharmariese profitiert tendenziell von seinem starken Medikamentenportfolio, insbesondere in den Bereichen Diabetes, Onkologie und Neurowissenschaften. Mit dem eigenen Wirkstoff Tirzepatid verfügen die Amerikaner über ein ähnlich spannendes Produkt im Massenmarkt Übergewicht wie der Dauerrivale Novo Nordisk. Im Gegensatz zu den Dänen ist Eli Lilly aber auch in anderen Märkten gut aufgestellt. Mit Donanemab befindet sich beispielsweise ein vielversprechender Alzheimer-Wirkstoff in der Pipeline.

Die Apple-Aktie: eine unendliche Geschichte

Apple, das bekannteste und vor allem wertvollste Technologieunternehmen der Welt, ist bekannt für seine innovativen und begehrten Technikprodukte wie iPhone, iPad und Mac. Das Technologieunternehmen profitiert dabei von der hohen Nachfrage nach seinen Produkten und dem starken Ökosystem, das es aufgebaut hat. Insbesondere das Servicegeschäft mit Produkten wie Apple Music und iCloud sorgt für Fantasie. Hier sind die Margen höher und weniger volatil. Langfristig dürfte sich die Bewertung somit in Richtung eines Softwareunternehmens entwickeln. Die Euphorie lässt sich bereits heute am Aktienkurs ablesen. Er erreichte zuletzt ein Allzeithoch von rund 190 US-Dollar.

Fazit

Alle vier Aktien verfügen über ein durchaus gutes Momentum, was die neuen Allzeithochs bestätigen. Betrachtet man jedoch die Bewertungen der einzelnen Aktien, so fällt auf, dass bereits viel Fantasie eingepreist ist.

Man sollte daher selektiv vorgehen und nicht blind auf den fahrenden Zug aufspringen. Größere Kursrückschläge können sich als Kaufgelegenheit erweisen (Buy the Dip). Dann ist jedoch zu prüfen, ob nicht größere Probleme vorliegen.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Apple und TJX Companies. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Apple.

